Abonnés Freebox : allez-vous craquer pour la nouvelle solution de sécurité Qiara ?

Le partenariat entre Qiara et Free pour proposer un système d’alarme à tous les abonnés Freebox vous a-t-il conquis ? Univers Freebox vous donne la parole.

Depuis hier matin, les abonnés Freebox peuvent profiter d’une offre privilégiée sur le système de sécurité Qiara, qui propose plusieurs appareils de surveillance mais aussi deux formules payantes proposant des services liés à la sécurité domestique. Une nouveauté qui a même fait l’objet d’une présentation à la presse de la part de l’opérateur et qui est proposée à l’ensemble des abonnés Freebox.

La formule est assez simple à comprendre : le package d’équipements (caméra, détecteur de mouvement et d’ouverture, clavier connecté, sirène) peut être acheté à 199€, mais vous pouvez aussi compléter le service avec deux abonnements, Qiara Plus et Qiara Ultra, qui proposent notamment l’enregistrement des vidéos ou encore, pour la dernière formule, la télésurveillance 24/7. A titre indicatif, la formule Qiara Plus qui ne propose pas de télésurveillance est à 7.99€/mois, quand la version Ultra avec télésurveillance passe à 15.99€/mois, le tout sans engagement. Qiara entend chambouler le marché, notamment en proposant une offre significativement moins chère que la concurrence, ce qui lui vaut le surnom de “Free de la télésurveillance”.

Si aujourd’hui, 10% des foyers sont équipés de solutions du genre, Qiara estime que le marché pourrait être étendu à 44% des foyers. Mais la question se pose : êtes-vous séduit par l’offre proposée par Free ? Certains pourront trouver malgré tout la solution onéreuse ou simplement ne pas ressentir le besoin d’un tel dispositif dans leur logement, d’autre voudront potentiellement directement passer à Qiara en changeant leur système d’alarme qui serait moins complet ou plus cher… Vous pouvez répondre ci-dessous à notre sondage.

····· Sondage Abonnés Freebox : allez-vous craquer pour la nouvelle solution de sécurité Qiara ? Oui, c'est la première fois que je prends un système d'alarme

Oui, je vais changer de système d'alarme (plus cher/moins complet)

Non, j'ai déjà un système d'alarme qui me convient

Non, je n'en ai pas besoin

Non, je trouve l'offre trop chère

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox