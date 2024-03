Orange finalise sa fusion avec MasMovil pour créer le premier opérateur espagnol

Après plusieurs mois d’attente et des concessions exigées par Commission européenne, Orange et MasMovil ont lancé hier leur coentreprise qui regroupe 37 millions de clients au total.

Un nouveau numéro 1 sur le marché des télécoms espagnol est né hier de la fusion entre MasMovil et Orange Spain. Si son nom n’a pas encore été officiellement dévoilé, il devrait s’agir de MasOrange et devrait ainsi regrouper plus de 37 millions de clients fixes et mobiles.

Cette coentreprise a pour objectif de générer plus de 490 millions d’euros de synergies par an à partir de la quatrième année après la clôture. Sur la base des comptes préliminaires à la clôture, les recettes respectives atteindraient environ 4,4 milliards d’euros pour Orange et 1,65 milliard d’euros pour les actionnaires de MASMOVIL. Les entreprises (Orange Spain et MASMOVIL) fonctionneront comme une entité unique : leurs comptes seront consolidés au niveau d’une nouvelle entité légale enregistrée (la co-entreprise). Comme prévu, la nouvelle entreprise est opérationnelle dès aujourd’hui.

