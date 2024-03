Free affiche désormais l’avis et les notes de ses abonnés Freebox, mais il y a un hic

A l’heure où les avis en ligne influencent de plus en plus les consommateurs, Free permet de lire les commentaires de ses nouveaux abonnés Freebox sur son site internet. La transparence sur l’affichage des retours négatifs ne semble cependant pas de mise.

A l’instar de pléthore d’entreprises, Free sonde souvent l’avis de ses abonnés. S’il a pour habitude de publier sur son site internet le taux de recommandation de ses clients, Free a décidé d’aller un peu plus loin, et cela tombe plutôt sous le sens durant une période où rien ne semble l’atteindre en atteste des recrutements supérieurs à ses rivaux depuis 2 ans. Désormais, il est possible d’accéder aux avis des abonnés Freebox et leur note sur 5 étoiles maximum. Pour ce faire, il suffit de se rendre en bas du site Freebox et de cliquer sur la page dédiée.

“Consultez les avis de nos nouveaux abonnés Freebox. Nous les collectons avec le tiers de confiance certifié Avis vérifiés. Ils nous aident à améliorer nos services et l’expérience de nos abonnés”, indique Free. Au total, plus de 9700 commentaires sont accessibles pour une moyenne de 4,4 étoiles sur 5, il faut dire que ces avis sont donnés systématiquement après achat, c’est-à-dire après la souscription à une offre Freebox, les chances d’un haut niveau de satisfaction sont maximisées. Sur les 100 premières pages c’est même un sans faute ( 5/5), surprenant alors que sur les plus anciennes, on retrouve toutes les notes négatives postées à la suite les unes des autres, datées jusqu’à décembre 2023. A en croire cette présentation, les nouveaux abonnés Freebox sont entièrement satisfaits en mars alors que ceux de fin 2023 ne le sont absolument pas. Est-ce une manière pour Free de mettre en avant les commentaires positifs et ainsi reléguer le plus loin possible les retours insatisfaits ?

Par ailleurs, Free le précise, aucune contrepartie n’a été fournie en échange des avis lesquels sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans, ils sont pas modifiables. Ces derniers sont soumis à un contrôle, leur gestion est certifiée conforme NF ISO 20488 par AFNOR Certification, l’organisme officiel français de normalisation.

Selon une étude IFOP pour Free, sur échantillon représentatif de 491 abonnés Freebox interrogés du 11 au 13/10 et du 18 au 20/10/2023, 94% des abonnés recommandent l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox