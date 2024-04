Êtes-vous éligibles à la box 4G+ de Free ? L’opérateur met à jour sa carte de couverture interactive

Vous n’avez pas encore la fibre, et votre connexion ADSL est plus que limitée ? Free permet de tester votre éligibilité à sa Box 4G+.

Ne surfez plus au ralenti avec la Box 4G+” commercialisée par Free. Lancée en septembre 2019, ce router s’adresse aux abonnés éligibles dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès internet limité. Développée par Huawei, cette box est proposé sans engagement à 29,99€/mois, et permet de consommer 250Go par mois, tout en offrant un débit descendant pouvant aller jusqu’à 320 Mbit/s. Il faudra compter sur un WiFi Wi-Fi AC 1300.

L’offre est donc évidemment dédiée aux zones rurales, mais encore faut-il est éligible. Pour le savoir, Free met à disposition depuis 3 ans sur son site internet une carte dédiée laquelle permet de se rendre compte des zones où une inscription est possible. L’opérateur a d’ailleurs mis à jour les données de celle-ci le 8 avril 2024.

Lorsque l’on ouvre la page et que l’on sélectionne le filtre “4G Box”, tous les départements de France métropolitaine semblent concernés. Cependant, pour s’assurer d’une disponibilité chez vous précisément, il conviendra de zoomer sur la carte, soit avec votre souris soit en saisissant directement votre adresse dans le moteur de recherche.

La Box 4G de Free donne aussi la possibilité de connecter jusqu’à 64 appareils. La carte SIM est déjà activée et pré insérée dans l’équipement, de quoi profiter de la 4G+ de Free Mobile dont le réseau ne cesse de s’améliorer. L’opérateur couvre actuellement plus de 99% de la population 4G, et près de 92% du territoire hexagonal. Encore au stade de développement une box 5G fixe verra le jour dans les prochains mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox