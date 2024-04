Un cadeau de HBO Max attend les abonnés Freebox sur leur interface TV

Le premier épisode de la série-documentaire HBO Max Original “Superpowered: The DC Story est disponible gratuitement sur l’Aktu Free pour les abonnés Freebox.

Comme tous les mois, Free permet de découvrir gratuitement un contenu payant à ses abonnés Freebox via L’Aktu Free. Cette fois, l’opérateur invite en partenariat avec la chaîne Warner TV Next à regarder la série-documentaire HBO Max Original “Superpowered: The DC Story” au travers du premier épisode offert. Ce dernier est plein d’action et se penche de manière très complète sur l’héritage durable et influent de DC, en analysant son univers de personnages ambitieux et son impact culturel.

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique Aktu Free, accessible directement depuis l’interface de votre Freebox Révolution, player Devialet ou Freebox mini 4K. Pour les abonnés Freebox Pop, il faut vous rendre sur la page d’accueil Android, dans la rubrique dédiée aux applications Free.

Pour visualiser la suite, il faudra s’abonner à Warner TV Next (canal 82), disponible avec le Pack WB Family à 5,99€/mois, lequel comprend aussi Warner TV ( 57), TCM Cinéma (123), Discovery Channel (66), Discovery ID (65) ou encore Cartoon Network (145), Cartoonito (144) et Boomerang (67).

@Free et @WarnerTVNext t'invitent à découvrir la série-documentaire HBO Max Original “Superpowered: The DC Story” au travers du premier épisode offert ! Pour visualiser la suite, abonne-toi à Warner TV Next, disponible avec le Pack WB Family. pic.twitter.com/1Wnz8n5iPc — Adult Swim x Warner TV Next (@WarnerTVNext) April 10, 2024

De son côté, le service de SVOD “Max” ex-HBO Max débarquera en France avant les JO de Paris et sera à n’en pas douter distribué à l’avenir sur les Freebox ou via d’autres offres comme Canal+ avec qui des négociations sont en cours.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox