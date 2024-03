Le lancement de Max (HBO) se précise en France, des négociations sont en cours avec Canal+

La plateforme de streaming Max sera lancée en France avant les JO sur de nombreux supports. Agrégateur de services SVOD, Canal+ serait en négociation avec le géant américain pour proposer l’ex-HBO Max dans ses offres.

C’est officiel, Max (ex HBO Max) débarquerai le 21 mai dans plusieurs pays en Europe puis un peu plus tard en France. Sur son nouveau site français, la plateforme de SVOD américaine annonce une disponibilité “bientôt” sur “les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, les lecteurs de flux, les décodeurs, consoles de jeux“, ainsi que chez un certain nombre de fournisseurs dont le nom sera dévoilé au lancement.

Selon les informations des Echos, “des négociations sont en cours avec Canal+, la possibilité que Max y soit entièrement disponible comme Netflix et Disney+, n’est pas à écarter”. Les FAI devraient également distribuer à l’avenir de tant attendu service qui proposera un catalogue riche de contenus de marques emblématiques et appréciées comme HBO, Warner Bros., Eurosport et Discovery. “De plus, vous pourrez regarder l’intégralité des Jeux olympiques de Paris 2024 avec chaque abonnement”, précise Max qui se démarquera donc de Netflix et Disney+. De l’information sera également au programme pour plus de diversité dans les contenus.

De son côté, Free a signé l’année dernière un contrat de distribution avec le groupe propriétaire de Max, Warner Discovery et propose aujourd’hui un pack intégrant des chaînes du groupe, sauf les contenus de HBO. Pour l’heure, seul le Pass Warner sur Prime Video le permet.

Max sera lancé en France avant le début des JO, soit avant le 26 juillet prochain. Trois offres devraient ainsi être proposées dont une proposant un tarif moins élevé que les autres en échange de publicités. Si pour l’heure les tarifs qui seront appliqués dans l’Hexagone ne sont pas connus, les offres actuellement proposées aux États-Unis oscillent entre 9.99€$/mois (avec publicité) et 19.99$/mois (4 écrans, 4K UHD Dolby Atmos…).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox