McDonald’s devient officiellement le nouveau partenaire principal de la Ligue 1 et verse 90 millions d’euros

À partir du 1ᵉʳ juillet 2024, McDonald’s deviendra le partenaire titre de la Ligue 1, et cela, pour une durée de trois ans.

Pour les trois prochaines saisons de Ligue 1, McDonald’s va être son partenaire officielle et verser 30 millions d’euros par an. McDonald’s succède à Uber Eats qui lui déboursait 16 millions d’euros par an.

L’enseigne de restauration rapide va permettre à ses clients de bénéficier d’expériences privilégiées autour de toutes les grandes soirées de Ligue 1 d’eLigue 1, partout en France. Mais ce n’est pas tout la LFP et McDonald’s compte bien renforcer leurs engagements de longue date dans la lutte contre la sédentarité et la promotion de programmes sociétaux et environnementaux ambitieux.

“Avec McDonald’s, notre ambition est de proposer de nombreuses activations en direction des fans et de tous les Français qui ont l’habitude de fréquenter ses restaurants. Ce nouvel accord marque aussi la fin d’une magnifique collaboration avec Uber Eats en tant que sponsor titre de la Ligue 1. Je tiens à remercier tout particulièrement la direction d’Uber Eats France pour sa confiance et son soutien.”, annonce Vincent LABRUNE, Président de la Ligue de Football Professionnel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox