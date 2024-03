L’application RNC Mobile ouvre la chasse à la nouvelle 5G SA de Free Mobile, une mise à jour permet désormais de la dépister partout

Pas encore activée, la 5G Standalone de Free Mobile a d’ores et déjà été identifiée sur près de 300 sites de l’opérateur aux quatre coins de la France. L’application RNC Mobile permet désormais de l’identifier.

Après Netmonster et Cellmaper, c’est au tour de notre partenaire RNC Mobile de permettre à la large communauté de chasseurs d’antennes Free Mobile de traquer partout en France les sites de l’opérateur sur lesquels sa 5G SA (autonome) apparaît bien qu’elle ne soit pas encore en service commercialement, le réseau n’est pas actif.

Détectée il y a une dizaine de jours pour la première fois, la 5G SA de Free Mobile qui repose sur un coeur de réseau 5G et non 4G comme c’est le cas depuis plus de 3 ans, doit encore passer une étape importante avant de voler de ses propres ailes. L’ex-trublion doit obtenir l’autorisation de l’ANSSI, une procédure qui s’avère aujourd’hui relativement longue.

Disponible uniquement sur Android, l’application RNC Mobile a ainsi reçu, le 21 mars, une mise à jour permettant aux utilisateurs de dénicher dorénavant l’identifiant de la 5G SA durant leurs recherches en extérieur, à savoir le fameux gNB. Il est désormais possible à présent d’accéder à la carte des sites identifiés en cliquant sur le nouveau filtre dédié. Pour l’heure, 292 sites 5G SA ont été trouvés, en particulier à Paris et en Ile-de-France mais aussi à Bordeaux et sa métropole, Toulouse, Guérande, Rennes, Troyes, Belfort, Montluçon, Saint-Étienne, Roanne, Montpellier ou encore Héricourt, une commune de 10 000 habitants. Une version cette fois bêta du site web de RNC Mobile permet aussi d’accéder facilement aux informations sur la 5G autonome de Free Mobile.

