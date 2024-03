“L’Arcom a flippé” : Xavier Niel vide son sac mais n’exclut plus totalement de candidater pour l’une des 15 fréquences TNT remises en jeu

Devant la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale, le fondateur de Free a réglé ses comptes ce jeudi 22 mars avec le régulateur de l’audiovisuel. Il ne dit plus totalement non à une candidature, mais la procédure de l’Arcom le décourage au plus haut point.

Le sujet n’est plus totalement clos, l’instant lui est apparu propice pour crever certains abcès. Auditionné le 21 mars devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale en marge du lancement de l’appel d’offres sur le renouvellement de 15 fréquences de la TNT qui arriveront à échéance en 2025, Xavier Niel n’a pas exclu de se positionner après avoir pourtant confirmé en début d’année sa décision ne pas renouveler son intérêt lors d’autres appels aux candidatures après son échec dans la reprise de la fréquence de M6 en 2023. L’Arcom n’avait alors pris aucun risque en choisissant le groupe M6 au détriment du projet SIX du fondateur de Free, et cette décision lui reste visiblement au travers de la gorge.

“On a bossé sur des choses, mais aujourd’hui on n’est pas du tout sûr de déposer un dossier dans le cadre de cet appel d’offres”, a fait savoir le magnat des télécoms . “C’est pas totalement non”, a-t-il confié au sujet d’un possible candidature, tout en se montrant plus que refroidi par la procédure de l’Arcom. “Les conditions qui sont les mêmes que pour le dernier appel d’offres font qu’on est dans le renouvellement automatique. On peut se revoir dans un an, vous verrez, toutes les chaînes auront été renouvelées telles quelles”, a-t-il martelé, avant de finir par vider son sac : “L’Arcom a flippé, a eu peur de la nouveauté” et “peur de la compétition”, “cette procédure n’a jamais été pensée que comme un renouvellement de fréquences” au bénéfice des sortants. Xavier Niel n’en démord pas, “on n’a pas voulu de moi comme acteur de la TNT”.

S’il a souvent répété qu’il est difficile de s’en sortir si si l’on doit se souvenir de tous ses échecs, le milliardaire atteint ses limites cette fois-ci : “A partir de ce moment-là, qu’est-ce que vous allez perdre du temps, perdre de l’argent, pour au bout vous prendre une baffe? On peut aimer perdre, plusieurs fois (…), mais quand même, on vieillit”. Le message est passé, le fondateur d’Iliad n’acceptera pas un nouveau revers.

Le régulateur de l’audiovisuel a lancé le 28 février cet appel à candidatures. Les chaînes Canal+, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, BFMTV, CNews, CStar, Gulli, LCI, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète+ et Paris Première sont concernées par cette réattribution.

Plusieurs critères guideront les choix de l’Arcom, en particulier “les critères du pluralisme de l’offre et de l’intérêt du public, qui sont inscrits dans la loi. Nous souhaitons qu’il y ait une grande diversité d’acteurs et nous voulons offrir aux téléspectateurs un très large choix, avec des formats de chaîne variés: chaines info, généralistes jeunesse… Nous espérons que les candidats feront valoir un « mieux-disant », par exemple en matière de soutien à la production audiovisuelle et cinématographique ou concernant les engagements sociétaux”, a fait le 18 février son président, Roch-Olivier Maistre dans les lignes de La Tribune Dimanche. “Le jeu est totalement ouvert, on va repartir d’une feuille blanche”, a-t-il assuré. Xavier Niel pourrait donc lui laisser le bénéficie du doute.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox