15 fréquences TNT remises en jeu : “on va repartir d’une feuille blanche”, l’Arcom annonce le programme et ses critères

L’appel à candidatures pour le renouvellement de 15 fréquences de la TNT débutera le 28 février. Le début d’un processus inédit dans l’histoire de la TNT qui aboutira à la délivrance de nouvelles autorisations d’ici la fin de l’année. Plusieurs critères guideront les choix de l’Arcom.

Sommée par le Conseil d’Etat de durcir son contrôle en matière de pluralisme de l’information à la TV, l’Arcom va devoir s’atteler très prochainement à une autre échéance et pas des moindres : l’appel à candidatures pour le renouvellement de 15 fréquences de la TNT.

“C’est un moment inédit dans l’histoire de la télévision française! Quinze chaînes voient leur autorisation arriver à terme [dont C8, W9, TMC, BFMTV, LCI ou encore CNews]. Le jeu est totalement ouvert, on va repartir d’une feuille blanche”, a fait savoir le 18 février son président, Roch-Olivier Maistre président de l’Arcom dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche. C’est officiel, l’appel à candidatures sera lancé le 28 février, les candidats auront ensuite jusqu’à mi-mai pour manifester leur intérêt auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. “Ils seront auditionnés publiquement en juillet. À l’issue de ces auditions, nous présélectionnerons les candidats retenus, puis nous négocierons, avant fin novembre, les conventions en retenant un niveau d’engagements élevé. L’objectif est de délivrer les autorisations avant fin 2024. Il s’agit d’une procédure totalement transparente, à toutes les étapes“, indique par ailleurs Roch-Olivier Maistre.

Plusieurs critères guideront les choix de l’Arcom, en particulier “les critères du pluralisme de l’offre et de l’intérêt du public, qui sont inscrits dans la loi. Nous souhaitons qu’il y ait une grande diversité d’acteurs et nous voulons offrir aux téléspectateurs un très large choix, avec des formats de chaîne variés: chaines info, généralistes jeunesse… Nous espérons que les candidats feront valoir un « mieux-disant », par exemple en matière de soutien à la production audiovisuelle et cinématographique ou concernant les engagements sociétaux”.

Il faut dire que l’enjeu est important car il s’agit de la vague de renouvellement la plus importante depuis le lancement de la TNT au début des années 2000. Et cette fois, il ne s’agira pas d’un simple renouvellement, et bien d’un appel d’offres ouvert à tous. Il faut donc s’attendre à un possible combat si de nouveaux acteurs concurrents déposent des offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox