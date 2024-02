UFC-Que Choisir alerte sur les risques derrière les box Android TV bon marché

Si les téléviseurs connectés sont de plus en plus répandus, de nombreux foyers optent cependant pour leur part pour un boîtier compatible Android TV, moins cher et permettant d’accéder à de nombreux services. Cependant, la pratique n’est pas sans risques.

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir relaie une étude de Human Security, entreprise américaine spécialisée en cybersécurité, tirant la sonnette d’alarme sur des risques posés par certains boîtiers Android TV. Sur un très large panel de box TV Android analysées, ce sont plus de 200 modèles à bas coût qui embarquaient un virus installé dans leur puce dès la sortie d’usine, et ce, sans possibilité de s’en débarrasser.

La cible de ces malwares est généralement d’installer des pubs ou d’ouvrir la porte à des pirates qui utilisent la connexion internet des utilisateurs touchés pour réaliser des actions frauduleuses. De quoi vous piéger si les autorités remontent la trace jusqu’à vous alors que vous êtes innocent. Si pour l’heure, 7 modèles ont été identifiés (T95, T95Z, T95MAX, X88, Q9, X12PLUS et MXQ Pro 5G).

UFC-Que Choisir invite ainsi les abonnés à privilégier les marques connues grâce à une liste de partenaires de confiances établie par Google, qui développe Android. Cette dernière peut être trouvée sur cette page et comprend des marques comme Grundig, Hisense, Nvidia, Xiaomi… Parfois plus chères, mais au moins sans risque. Si vous souhaitez vérifier que votre box n’est pas contaminée, un élément peut vous rassurer : la certification Play Protect. Vous pouvez la trouver sur le PlayStore de la box, en cliquant sur l’icône de profil puis dans la section dédiée pour y trouve rune coche verte.

