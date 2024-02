Réseaux fixe : Orange attaqué pour sa hausse des tarifs

L’accès au génie civil d’Orange va augmenter, ce qui n’est pas au goût des opérateurs alternatifs qui multiplient les recours.

Une hausse des prix de l’accès aux infrastructures d’Orange validée par l’Arcep et qui va faire payer les opérateurs pour déployer internet et utiliser les fourreaux et autres éléments compris dans le génie civil. La mesure est critiquée de nombreux côtés, mais certains opérateurs ont décidé de s’y opposer frontalement.

Ainsi, Celeste, qui juge que cette augmentation de 100% sur un an va réduire les capacités d’investissements des opérateurs tiers et ainsi jouer sur la concurrence, a saisi le Conseil d’État.

L’opérateur Netalis pour sa part a intenté un recours gracieux contre le régulateur pour lui demander un préavis raisonnable concernant l’augmentation. Enfin, l’Association des opérateurs télécoms alternatifs (Aota) a pour sa part adressé une mise en demeure à Orange, d’après l’Informé. Elle entend demander à Bruxelle de faire respecter sa recommandation d’une hausse étalée sur deux ans plutôt qu’un an et prévoit d’interpeller la nouvelle secrétaire d’État au Numérique.

Orange devrait cependant lui aussi subir un contrecoup concernant cette hausse de tarif, plusieurs collectivités entendent en effet répercuter cette hausse, y compris sur leur propre génie civil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox