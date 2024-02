Réseaux fixes : même Orange s’oppose à une augmentation de tarif dont il va bénéficier

Les réactions s’enchaînent autour de la hausse des coûts d’accès à l’infrastructure d’Orange, critiquée par de nombreux opérateurs.

Une envolée brusque du prix que les opérateurs devront payer pour accéder au génie civile a été validée par l’Arcep, malgré la demande de la Commission européenne de mettre en place “une introduction progressive des nouveaux tarifs au cours des prochaines années afin de donner à tous les acteurs du marché la possibilité de mettre à jour leurs plans d’affaires“.

La location des fourreaux sera donc plus chères et une intervention du régulateur ou de l’État est attendue, notamment par les opérateurs qui devront mettre la main au porte-monnaie. Mais la surprise est que la contestation vient également d’Orange lui-même, qui apparaissait comme l’un des premiers bénéficiaires de cette mesure. En effet, les revenus liés à l’occupation de ses infrastructures par la fibre devaient être doublés, une bonne nouvelle pour l’opérateur historique.

Cependant, des collectivités ont actualisé leur grille tarifaire de génie civile pour “la faire correspondre aux coûts qu’elle supporte réellement et à l’inflation” explique l‘Avicca, ce qui coince forcément chez Orange. A Nîmes, par exemple, la grille tarifaire a été revue et la location des fourreaux reste moins chère qu’Orange. Des décisions auxquelles l’opérateur s’oppose et, dans certains cas, qui entraînent des procédures judiciaires à l’encontre des collectivités concernées.

L’association de collectivités centrée autour du numérique “l’ensemble des acteurs publics à ne plus hésiter à indexer leur grille tarifaire sur celle d’Orange“, afin de damer le pion à l’opérateur historique. Elle souligne l’ironie que lorsque les coûts augmentent au bénéfice d’Orange, celui-ci s’en accommode, mais refuse une augmentation pourtant moins élevée chez les collectivités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox