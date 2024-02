Comparatif : la Freebox Ultra remplace la Freebox Delta, mais la bat-elle à plate couture ?

La Freebox Ultra remplace désormais la Freebox Delta au sein des offres de l’opérateur, mais y gagne-t-on au change ?



Que vaut la nouvelle offre haut de gamme de Free par rapport à sa prédécesseure ? Free a intégralement revu sa proposition de Freebox en proposant la Freebox Ultra, qui remplace ainsi la Freebox Delta sur le segment premium de Free. Certains abonnés considèrent cependant qu’il s’agit sur certains points d’une régression par rapport à l’ancienne offre lancée en 2018.

Cette dernière est toujours disponible en migration, mais nous avons concocté pour vous un comparatif des deux offres. La Freebox Delta est présentée telle qu’elle était commercialisée avant le 30 janvier pour les nouveaux abonnés et la Freebox Ultra telle qu’elle est commercialisée aujourd’hui, mardi 20 février.

Prix et connectivité

Prix Freebox Ultra 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1319.76€

Sans engagement Freebox Delta 39.99€/mois pendant six mois puis 49.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079.76€

Sans engagement Débits Freebox Ultra 8Gbit/s en download et en upload Freebox Delta Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload WiFi Freebox Ultra WiFi 7 Freebox Delta WiFi 6E Compatibilité ADSL Freebox Ultra Non Freebox Delta Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Ultra 280 chaînes avec TV By Canal (50 chaînes supplémentaires) Freebox Delta 280 chaînes avec TV By Canal (50 chaînes supplémentaires) Player Freebox Ultra Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Freebox Delta Apple TV4K à l’achat à 2.99€/mois pendant 48 mois Player Pop inclus (Android TV, 4K) , 100h d’enregistrement dans le cloud Services SVOD inclus Freebox Ultra Netflix Standard avec Pub

Disney+ Standard avec Pub

Canal+ en Live

Oqee Ciné

Universal+ (4 chaînes et replay)

Amazon Prime Livebox Max Netflix Essentiel (ou Standard avec pub) inclus

Amazon Prime inclus

Canal+ Séries inclus 12 mois puis 9.99€/mois en option

Disney+ inclus 3 mois puis 8,99€/mois en option Services annexes Freebox Ultra Cafeyn

Free Ligue 1 Livebox Max Cafeyn

Free Ligue 1

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Ultra Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Freebox Delta Illimités vers fixes de + de 110 destinations et vers les mobiles de France métropolitaine Avantage mobile inclus Freebox Ultra Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Freebox Delta Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 15,99€/mois Répéteur WiFi Freebox Ultra 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Freebox Delta 1 répéteur WiFi 6 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Autres accessoires Freebox Ultra Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Serveur NAS NVMe

Back-up 4G (sur demande) Freebox Delta Server NAS SATA compatible RAID (disque dur en option)

Centrale domotique, pack sécurité en option

Back-up 4G (sur demande)

Verdict : Deux offres différentes, le choc du haut de gamme et du premium ?

La Freebox Ultra est évidemment plus chère que la Delta, c’est un fait. Qu’est-ce qui peut justifier cette différence ? On peut noter l’innovation technologique (débit symétrique, WiFi 7, emplacement NVMe) mais aussi la présence de nombreux services SVOD absent de l’offre Delta comme véritable point de comparaison du point de vue de l’offre pure. Certains abonnés déplorent cependant que certaines fonctionnalités plus “geek” soient moins développées sur le Server Ultra : la RAM n’est pas extensible, aucune solution domotique, un seul emplacement de disque dur…

La différence peut cependant s’expliquer sur une certaine différence de point de vue vis-à-vis de l’offre. Si la Freebox Delta est résolument haut de gamme, même après plus de 5 ans d’existence, la Freebox Ultra semble assez hors-concours par rapport aux offres actuelles. Peut-être peut-on considérer qu’il s’agit d’une offre plus “Premium” que haut de gamme, de part sa proposition riche en contenus et en capacités techniques ainsi que son prix ? Difficile de trancher.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox