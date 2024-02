Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel choque la concurrence depuis 25 ans, une Freebox Pop qui ne tient qu’à un fil

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

L’installation WTF d’une Freebox Pop, le Player pend mais ne lâche pas !

Je suis allé dans la loc d’un pote au ski et regardez moi ce setup 😂 la Pop Player qui flotte sous la télé et la Freebox Pop collée au mur. pic.twitter.com/S9zapM8OrM — Lukas 𝕏  (@LukasMau__) February 19, 2024

Xavier Niel célèbre sa manière les 25 ans de Free, l’occasion pour certains internautes de ressortir la réaction du patron d’AOL en 2002 lorsque Free a lancé son offre à 29,99€.

L’occasion de ressortir ce classique chez AOL 🐐https://t.co/IcbBsLSZ4u — Djamel (@djame_l) February 18, 2024

Les joies de la Freebox Ultra ! Voici un vrai cas d’usage.

Bon ben #FreeboxUltra / Câble AOC / multiplexage des dl pour exploiter le débit et voilà le résultat !! Vitesse de DL stable je suis joie merci @free @UniversFreebox @Bruno_FIBRE pic.twitter.com/fpgAgfNxCY — ExarFrost (@Excalor) February 16, 2024

Comment faire dans Le Cloud sans internet ?

Quand on pense que toutes nos données sont stockées dans un p'tit village de la Creuse

Est-ce vraiment sécurisé ⁉️😳😂🤣🤣 pic.twitter.com/I8ZIXNqpmn — Cyrilou🐦 (@Scie_Riz_Loup) February 16, 2024

Thread d’un hameçonnage PayPal presque que parfait qui trompe beaucoup de Français et pour cause :

Tentative d'hameçonnage PayPal (@PayPalFrance), très bien faite.

Le mail est envoyé à l'adresse du compte PayPal habituel. Comme le mien est connecté à une CB alimentée à la demande, je sais que le mail est un faux. Mais je déroule pour voir… pic.twitter.com/zJXbA2D601 — Alexandre Lenoir 🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@alex_lenoir) February 15, 2024

