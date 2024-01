15 fréquences TNT remises en jeu : Xavier Niel ne jouera pas les troubles-fêtes

Le fondateur de Free n’est pas intéressé par un éventuel rachat de BFMTV qui n’est pas à vendre. Et comme prévu, il ne participera pas à l’appel à candidature de l’Arcom pour la reprise d’une des 15 fréquences TNT concernées.

Le sujet est clos pour le moment. Alors que le groupe Altice est dans la tourmente et doit réduire sa dette colossale, certains acteurs envisageaient la reprise de son pôle media si l’occasion se présentait en août 2023. Selon Le Figaro, Xavier Niel s’était alors montré intéressé. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Des déclarations contradictoires des cadres du groupe ont d’abord laissé planer le doute sur la volonté de Patrick Drahi de conserver l’un de ses actifs les plus stratégiques avant que le magnat des télécoms finisse lui-même par mettre les points sur les i mi-octobre : « je dis et je redis que je ne suis pas vendeur. Je ne veux pas vendre et je ne vais pas vendre, et cela alors même qu’il y a beaucoup d’acteurs à vouloir acheter BFMTV. Ça fait plaisir ! »

Invité ce 29 janvier de l’Association des journalistes économiques et financiers, Xavier Niel a déclaré ne pas s’intéresser à ce dossier : « Ce serait un peu bizarre de revenir au capital après en être sorti.», a-t-il souligné tout en ne fermant pas totalement la porte, rapporte le journaliste Romain Colas de la Correspondance de la Presse.

Sur une possible candidature à la reprise d’une des des quinze fréquences TNT remises en jeu en 2025, le fondateur de Free est on en peut plus clair : “je n’ai pas changé d’avis” a-t-il déclaré. En janvier 2023, alors candidat à la reprise de la fréquence de M6 par le biais de sa holding NJJ, Xavier Niel avait notamment indiqué dans un communiqué “ne pas envisager de renouveler son intérêt en 2025 lors d’autres appels aux candidatures sauf pour compléter son portefeuille de chaînes en cas de succès lors de la procédure en cours ». Finalement, l’Arcom n’a pris aucun risque en choisissant un mois plus le groupe M6 au détriment du projet SIX de Xavier Niel.

Il confirme par ailleurs qu’il ne sera pas candidat à l’une des quinze fréquences TNT remises en jeu en 2025 après son échec à la fréquence de M6 l’an dernier. « Je n’ai pas changé d’avis. » #Médias — Romain Colas (@RomColas) January 29, 2024

Si pour l’heure aucun groupe n’a encore annoncé un intérêt pour une fréquence déjà occupée, l’Arcom lancera tout de même son appel à candidature pour de nombreuses chaînes dès le mois prochain. Le paysage audiovisuel français avait déjà été agité l’année dernière avec le renouvellement des fréquences de TF1 et M6 suivant l’échec de la fusion des deux groupes. Cette fois, les autorisations des services de télévision C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCI ,Paris Première, puis Canal+, et ensuite BFM TV, CNews, CStar, Gulli, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète+ arriveront à échéance.

L’enjeu est important car il s’agit de la vague la plus importante depuis le lancement de la TNT au début des années 2000. Et cette fois, il ne s’agira pas d’un simple renouvellement, il y aura donc possiblement un combat si de nouveaux acteurs concurrents déposent des offres.

