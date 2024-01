Edition spéciale sur Univers Freebox pour vivre le lancement de la Freebox V9 : découvrez le programme

Ce mardi 30 janvier, Univers Freebox vous propose de vivre en temps réel, ce qui s’annonce comme la nouvelle box de référence de Free, à savoir la Freebox V9 . Nous vous proposerons de vivre cette journée de l’intérieur et vous proposerons des rendez-vous tant sur le site web et le mobile, que sur la chaîne YouTube Univers Freebox.

“Comme un air de jamais vu”, c’est Free qui le dit alors vous êtes prévenus prévenus. Ce mardi 30 janvier, dès 9h et durant toute la journée, Univers Freebox sera en édition spéciale au sein du siège social d’Iliad. Nous vous ferons vivre en direct, les coulisses du lancement de la Freebox V9, avec un live sur YouTube à partir de 9h15. Vous découvrirez comment se passe l’accueil ainsi que les réactions des personnalités présentes.

En parallèle, sur le site Univers Freebox, les toutes dernières infos et réactions se succéderont. A partir de 10h, débutera la conférence de lancement que vous pourrez retrouver en vidéo et que nous vous retranscrirons en direct sur Univers Freebox. A cette occasion, la Keynote sera diffusée sur la chaîne Youtube de Free.



Toute l’après-midi, vous retrouverez sur le site Univers Freebox des articles et informations exclusivement dédiés à la Freebox V9 et aux possibles autres évolutions et changements dans les offres Free. L’équipe d’Univers Freebox fera également tout son possible pour interviewer Xavier Niel comme à chaque lancement de nouvelles Freebox.

