C’est parti pour la journée de lancement de la Freebox V9 : suivez le live sur Univers Freebox

Rechargez la page régulièrement pour voir les mises à jour de l’article.

“Comme un air de jamais vu”. Free va dévoiler sa toute dernière Freebox qui va succéder à la Freebox Delta. Une conférence va se dérouler au siège social d’Iliad. Dès 9 h 15, et grâce à notre équipe sur place, nous vous proposons un article en direct ainsi qu’un live-tweet @UniversFreebox.

16h15 : Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal bénéficient de débits plus élevés en upload (700 Mb/s contre 600) et auront accès dans les prochaines semaines à Universal+ inclus

16h : Les bornes Free sont mises à jour avec les nouvelles offres Freebox

15h30 : Seul les abonnés Freebox Crystal/V5 peuvent migrer vers la nouvelle Freebox Revolution Light

15h25 : Les migrations vers la Freebox Ultra et Essentiel sont ouvertes, Free estime le délai de livraison à 3 mois.

EXCLU : Un nouveau player dédié à la Freebox Ultra est en préparation chez Free !

Voici l’ensemble des offres Freebox actuellement proposées par l’opérateur

14h46: les Freebox Ultra et Essentiel sont disponible pour les nouveaux abonnés !

14h45 : Surprise ! Free revoit sa Freebox Révolution en lançant une version “Light”, moins chère mais sans services inclus.

14h26 : Free prépare une nouvelle offre domotique pour toutes les Freebox, affirme Xavier Niel à CableReview

12h28 :Xavier Niel nous annonce que Free va transformer son offre Freebox Révolution dès aujourd’hui, rendez-vous à 14h.

Un résumé de l’offre Freebox Ultra

10h50 : La conférence est terminée

10h45 : Free propose à ses abonnés un nouvel avantage Free Mobile, avec jusqu’à 4 forfaits 5G illimités à 9,99 euros par mois la première année puis 15,99 euros

10h42 : Free lance une offre Freebox Ultra Essentiel, à 39.99/mois la première année, sans les services inclus mais avec les mêmes débits

10h39 : La Freebox Ultra est proposée a 49.99 euros/mois pendant un an puis 59.99euros/mois

10h36 : Maxime Saada, président de Canal+, est présent à la Keynote

10h34 : Les abonnés Freebox Ultra pourront bénéficier de Netflix Standard avec Pub, Amazon Prime, TV By Canal, Cafeyn, Oqee Ciné, Disney+, Universal +, mais surtout énorme surprise : l’accès à la chaîne en direct Canal+

10h22 : Xavier Niel entre en scène

10h17 : Free lance un pocket wifi

10h15 : La Freebox ultra propose un nouveau répéteur compatible Wifi 7

10h10 : La Freebox Ultra est compatible Wifi 7 !

10h06 : Free dévoile le nouveau nom de sa Freebox, elle s’appelle Freebox Ultra

10h05: Free dévoile le design de sa nouvelle Freebox

9h40 : Nicolas Thomas, nouveau directeur général de Free, Isabelle Audap attachée presse de Free et Aude Durand directrice général adjointe d’Iliad règlent les tous derniers détails

9h35: Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad (Free) est sur place et prend la température

9h30 : Le petit déjeuner de la réception.

9h25 :Une façade reprenant la forme indiquée dans les invitations presse se dresse au milieu de l’Atrium

9h22 : Le pass pour rentrer