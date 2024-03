Quel nouveau service va lancer Free mardi ? Le point sur les projets en cours

Mais c’est quoi ce nouveau service !?

Nous vous l’avons annoncé aujourd’hui, Free a lancé une invitation presse pour un nouveau service qui sera lancé mardi. Une annonce qui peut surprendre alors que l’opérateur à déjà lancé la Freebox Ultra il y a à peine 2 mois.

Evidemment Univers Freebox sera présent mardi pour vous faire vivre cet évènement, mais en attendant, la question qui revient le plus est : “mais quel sera ce nouveau produit ?”. Même s’il est difficile de faire des pronostics, Free a déjà annoncé plusieurs projets en cours et il serait logique que ce soit l’un d’eux. Nous vous proposons donc un récapitulatif des projet qui a été annoncés ou pour lesquels il y a de forts indices.

Tout d’abord, il semble que l’opérateur envisage une box 5G. Rien n’est officiel mais des indices ont montré que l’opérateur travaille sur ce projet.

Autre projet, officiel cette fois-ci, puisque c’est Xavier Niel qui a annoncé lors de la sortie de la Freebox Ultra que Free préparait “une autre offre” domotique, qui sera accessible à toutes les box et donc pas uniquement réservée aux abonnés haut de gamme de l’opérateur.

Enfin, le fondateur de Free a également annoncé à Univers Freebox le lancement d’un nouveau Player, pour la Freebox Ultra mais peut être pas uniquement. Cependant, cette hypothèse n’est pas la plus probable puisque la date de lancement est prévue au plus tôt en avril (et ce sera certainement plus tard). Il serait donc étonnant que Free sorte un produit avant la date prévue.

Enfin autre hypothèses, il pourrait s’agir d’un nouveau service qui n’a encore jamais été évoqué.

Plusieurs autres nouveautés sont également dans les cartons chez Free, mais elles sont de plus petites ampleurs. Et si Free organise un évènement avec la presse ce mardi, c’est qu’il doit s’agir d’un nouveauté majeure.

Nous aurons la réponse mardi prochain, mais selon vous, quelle sera cette annonce ? Dites nous quelles sont vos idées dans les commentaires de cet article.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox