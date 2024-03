L’Epic Game Store arrivera cette année sur iOS et Android

Le studio à la tête de grosse licence comme Fortnite va déployer son magasin d’application sur iOS et Android.

Epic a annoncé l’arrivée de l’Epic Game Store sur iOS et Android dans le courant de l’année 2024. Avec l’arrivée du DMA en Europe, Epic ne manque pas l’occasion de se rendre disponible sur iOS. Pour rappel, le Digital Market Act oblige Apple à s’ouvrir à d’autres magasins d’applications. Cette obligation signifie donc le retour de Fortnite sur mobile. Toutefois, l’ensemble du catalogue de jeux mobile devrait être proposé sur l’Epic Game Store. Reste à savoir si d’autres éditeurs vont rejoindre l’aventure avant le lancement et si le studio va proposer une offre de jeux disponibles gratuitement toutes les semaines, comme c’est le cas sur PC.

Annoncé durant la Games Developers Conference, le lancement devrait avoir lieu cette année. On sait déjà que Epic souhaite séduire les développeurs. En effet, Epic prévoit de reverser la totalité des revenus aux développeurs qui iront sur son store pendant les six premiers mois et cela passera ensuite à une commission de 12 %, la même que sur ordinateur. À cette dernière il faudra ajouter une taxe de 50 centimes d’euro par téléchargement, s’il y en a plus d’un million. Cependant, depuis l’annonce du DMA, Apple a décidé de revoir sa commission à la baisse. Au lieu de taxer à hauteur de 30 % et 15 % après un an, Apple taxera désormais les ventes à hauteur de 10 % pour les petits développeurs et 17 % pour les plus gros développeurs. La taxe sur les achats in app sera un peu plus élévée par contre.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox