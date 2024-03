Nouvel arrivage de films gratuits pour les abonnés Freebox et Free Mobile au forfait à 19,99€/mois, une star à l’honneur

Une dose de glamour, de tension et de rire cette semaine sur OQEE Ciné avec à l’honneur Demi Moore.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce vendredi 22 mars, de nouveaux films vont fait leur apparition sur OQEE Ciné, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports. Free présente les nouveautés :

“Avec sa comédie touchante Arrête de pleurer Pénélope, Juliette Arnaud met en scène l’amitié au féminin. Quand trois amies d’enfance se retrouvent le temps d’un weekend pour vider la maison dont elles ont hérité, les souvenirs, bons ou mauvais, ne tardent pas à refaire surface.

Dans le thriller vertigineux Corps à Corps, la sensuelle Emmanuelle Seigner interprète une strip-teaseuse rêveuse qui accepte de changer de vie et de suivre Philippe Torreton, un homme solitaire fou amoureux d’elle. Il est riche, elle est belle. Un conte de fée? Non, un cauchemar…

Inspiré d’une histoire vraie, Opération Arctic Fox est une plongée hyper réaliste dans l’enfer de la guerre: 1942, le IIIe Reich attaque le nord de l’Europe. Aidé par son unité, le lieutenant suédois Stenström part à la recherche de son frère fait prisonnier par une patrouille nazie lors d’une mission de reconnaissance”.

La star de la semaine est au comble du glamour : Demi Moore. Dans Le Feu de St Elmo, elle partage l’affiche avec la jeune génération montante des années 80 à Hollywood : Rob Lowe, Emilio Estevez, Andy MacDowell… pour une chronique douce-amère des amours et des relations d’un groupe d’amis habitués du bar St Elmo.

Le thriller intense Pensées mortelles lui permet de tourner avec Bruce Willis, son ex-mari. Elle y incarne une jeune femme témoin d’un meurtre, confrontée à un détective suspicieux, le toujours parfait Harvey Keitel.

Enfin, dans le polar haletant La Jurée, Demi Moore est Annie, une jeune artiste et mère célibataire dont la vie bascule quand elle est appelée à être jurée dans le procès d’un célèbre mafieux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox