Free prépare une nouvelle offre domotique pour tous les abonnés Freebox

Si la Freebox Ultra ne propose pas de fonctionnalité domotique comme le faisait la Freebox Delta, Xavier Niel n’a pas abandonné l’idée de proposer des services de maison connectée à ses abonnés.

Les annonces s’enchaînent chez Free. Le patron de l’opérateur a confirmé à CableReview qu’il avait des plans pour la domotique. En effet, la Freebox Ultra ne propose pas de fonctionnalités allant dans ce sens et plusieurs indices (site abandonné, application non mise à jour…) laissaient penser que la domotique et Freebox Home, c’était abandonné chez Free.

Mais Xavier Niel indique préparer “une autre offre”, qui sera accessible à toutes les box et donc pas réservée aux abonnés haut de gamme de l’opérateur. Prudent, le milliardaire ne se risque pas à annoncer une date, mais elle pourrait être lancée dans les semaines ou les mois qui viennent. Affaire à suivre…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox