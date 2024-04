Ligue 1 : BeIN Sports pourrait obtenir les droits de diffusion, une aubaine pour Canal+

BeIN Sports fortement pressenti pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue 1 jusqu’en 2029. Une occasion pour Canal+ de diffuser des matchs pourrait se profiler.

Après l’échec cuisant de DAZN et son offre rejetée par la LFP, BeIN Sports serait le grand favori pour diffuser la Ligue 1 sur la période 2024-2029. En effet, l’offre proposée par DAZN à la LFP était insuffisante. Alors que la Ligue de football professionnel n’attend pas moins de 900 millions d’euros pour les droits de diffusion du championnat français de football.

Le groupe qatari serait prêt à mettre la main au porte-monnaie pour obtenir l’entièreté des droits de diffusion de la Ligue 1. Si l’offre aboutie, cela voudrait dire que les abonnés Canal+ pourrait visionner les rencontres du championnat français. Pour rappel, Canal+ distribue BeIN Sports via ces offres. Une occasion inespérée pour la filiale de Vivendi qui a récemment perdu son procès en appel contre la LFP concernant le report de diffusion de matchs de Ligue 1 sur la saison 2018-2019 sur des créneaux moins favorables.

Diffuseur de l’intégralité de la Ligue des champions, l’Europa League et la Ligue Conférence dès la saison prochaine, Canal+ pourrait renforcer son offre de football et devenir incontournable. Dans ce sens, BeIN Sports et la filiale de Vivendi seraient déjà en discussion pour proposer une offre groupée à un tarif correct pour séduire le plus grand nombre. Une occasion pour les consommateurs de réunir de nombreuses compétitions sur la même plateforme.

Source : L’Equipe

