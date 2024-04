Ligue 1 : Canal+ perd en appel contre la LFP

Une bataille entre Canal+ et la LFP touche à sa fin. La justice donne raison à la LFP.

En juin 2019, Canal+ avait engagé une procédure contre la LFP auprès du tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation à la suite de la série de matches reportés, lors de la saison 2018-2019, à cause des « gilets jaunes » et reportés à des dates et des créneaux horaires moins favorables.

Canal+ réclamait pas moins de 46 millions d’euros à la LFP. En effet, la chaîne cryptée dénonce la LFP d’avoir ignoré les intérêts de la chaîne cryptée et également pour la légèreté dont elle aurait fait preuve dans la gestion de ce dossier. En juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a donné raison à la LFP en estimant que les décisions prises étaient légitimes. Canal+ avait été reconnu coupable “d’acte de dénigrement” et l’avait condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts, ainsi que 50 000 € de remboursement de frais de justice. À l’époque, Canal+ avait fait appel de cette décision. Ce vendredi 29 mars 2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement prononcé en 2021 et a condamné Canal+ à verser 20 000 euros.

