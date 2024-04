Orange commence à utiliser la réalité virtuelle pour tester ses nouveaux services TV avant de vous les proposer

Pour se rapprocher au mieux de ses abonnés et de leurs usages en matières de services TV, Orange fait des tests en amont avec la réalité virtuelle.

Orange commence à utiliser la réalité virtuelle pour mener des tests en interne dans des ” conditions représentatives de l’usage quotidien ” avant de proposer ses produits à ses abonnés.

Grâce à la réalité virtuelle, Orange peut configurer à sa guise les paramètres de l’environnement 3D. Il peut choisir la taille de l’écran de télévision, le moment de la journée, mais aussi la distance entre l’écran et le canapé. Mais ce n’est pas tout, il est possible de pousser l’expérience plus loin en simulant par exemple une panne réseau. Toujours en utilisant cet environnement 3D, l’utilisateur peut interagir directement avec le matériel. D’ailleurs, Orange a essayé plusieurs configurations comme la télécommande virtuelle basée sur un suivi des mains, une télécommande virtuelle avec casque de réalité virtuelle. L’opérateur a également fixé une caméra sur casque de réalité virtuelle et a mis un fond vert afin de pouvoir incruster uniquement la main et la télécommande dans l’environnement virtuel en 3D. D’ailleurs, cette dernière a reçu le plus de retour positif de la part des testeurs. Pour effectuer ces tests, Orange utilise la technologie ImmersiveTestU qui fonctionne en réseau et qui permet à l’équipe de tests d’avoir accès à l’image que peut voir l’utilisateur dans son casque. Orange a utilisé un vrai flux TV pour ses démonstrations, la télévision virtuelle intégrait une vraie image issue d’un navigateur web.

Ces tests ont été menés dans son centre de Tests Clients de Rennes auprès de dix clients du service TV d’Orange. Ces derniers devaient changer de chaînes, accéder au replay, accéder à un programme en direct ou consulter des informations détaillées sur le programme en cours.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox