Méfiez-vous, cette fausse version de GTA 6 dérobe vos mots de passe

Un malware se cache dans une fausse version de GTA 6. De type cheval de Troie, ce virus sévit sur macOS et a pour but de dérober vos mots de passe.

GTA 6 est l’un des jeux les plus attendus. Des personnes malveillantes exploitent cet engouement pour diffuser un malware dissimulé dans une version piratée du jeu. Nommé PSW, ce virus cible les utilisateurs de macOS est a pour but de dérober des données personnelles et sensibles.

Présenté sous la forme d’un faux fichier DMG se faisant passer pour un installateur de GTA 6, le malware pousse l’utilisateur à contourner la sécurité macOS Gatekeeper en lui faisant croire qu’il s’agit d’une étape incontournable pour installer le jeu. Lorsque le fichier est installé, il lance plusieurs scripts qui vont enregistrer vos informations. Il s’attaque tout d’abord à vos mots de passe en simulant une fausse installation d’application pour vous inciter à entrer votre mot de passe système, lui donnant accès à vos mots de passe répertorié dans le trousseau de votre Mac. Par la suite, le virus va rechercher vos données sensibles comme les cookies, l’historique des formulaires, les identifiants de connexion et les portefeuilles de cryptomonnaies. Mais aussi votre adresse IP et les logiciels installés. Ces données sont ensuite envoyées sur un serveur appartenant aux pirates pour être utilisées afin d’usurper votre identité, accéder à vos comptes en ligne et vous voler vos informations personnelles et financières.

Il est donc bon de rappeler, que GTA 6 n’est pas encore sortie officiellement et que tout fichier se présentant comme étant le jeu est surement un virus.

Source : Tom’s Guide

