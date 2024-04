Orange annonce utiliser l’IA générative avec Google pour améliorer la satisfaction de ses abonnés

Pour les réseaux, le service client et d’autres usages, Orange étend son partenariat avec Google Cloud pour développer des usages d’intelligence artificielle.

Google Cloud et Orange ont annoncé ce mardi 9 avril avoir étendu leur collaboration pour déployer l’intelligence artificielle, notamment l’IA générative au plus près des activités d’Orange et de ses clients. Grâce à Google Distributed Cloud, Orange “peut s’adapter aux exigences réglementaires locales en matière d’environnements cloud, accélérer l’adoption de l’IA au bénéfice de ses clients et favoriser une approche de l’IA ouverte et centrée sur la valeur” explique l’opérateur.

Trois axes sont privilégiés pour l’IA, dont le fait de rendre les réseaux plus intelligents. Grace à Google, Orange bénéficiera d’un environnement pour ingérer et traiter, grâce à l’IA, des données réseau sensibles dont certaines réglementations nationales exigent qu’elles soient hébergées localement ou sur site. Cela permet à l’opérateur historique d’améliorer. Pour améliorer directement l’expérience client, Orange entends exploiter le potentiel de l’IA et de la technologie Google Cloud pour fournir des recommandations personnalisées à ses clients sur les offres mobiles, forfaits et services, améliorant ainsi l’expérience et la satisfaction client. Les services de Google permettront également de disposer de services performants de reconnaissance vocale basée sur l’IA, y compris dans les pays Orange dans lesquels Google n’opère pas.

Du côté du service client, pourra exécuter des modèles d’IA générative sur site dans un environnement simple et intégré, grâce à des services similaires à Vertex AI sur Google Cloud. Avec ces nombreux modèles d’IA, les équipes opérationnelles et du service client d’Orange pourront obtenir plus rapidement les réponses dont elles ont besoin, offrir aux clients des délais de résolution plus rapides et améliorer ainsi la qualité de service.

Cette collaboration permettra aussi d’apporter le cloud dans les data centers d’Orange, protégeant ainsi les données sensibles qui doivent rester sur site. Orange sera ainsi en mesure de filtrer de très grands volumes de données, à la hauteur par exemple de plus d’un pétaoctet par jour de télémétrie réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox