Une chaîne payante sur les Freebox est désormais disponible gratuitement sur Pluto TV

La chaîne RealMadrid TV est désormais disponible directement sur Pluto TV.

Avis aux amateurs de football et plus précisément du club madrilène incontournable, la chaîne RealMadrid TV vous permet de découvrir les dernières nouvelles, les meilleures images des coulisses et des interviews exclusives autour de l’équipe espagnole. Si elle est bien disponible sur les Freebox, elle est cependant comprise dans le pack espagnol, à 4.99€/mois.

Cependant, si vous disposez d’une Apple TV ou d’un player Android TV, vous pouvez maintenant la retrouver gratuitement sur Pluto TV. A noter, à la différence de la version proposée sur les Freebox, RealMadrid TV sur Pluto est proposée en anglais. Pas de version française malheureusement.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox