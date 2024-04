Les internautes se lâchent sur les réseaux : le SMS flash de Canal+ qui ne fait pas plaisir, des abonnés résilient Prime Video à cause de l’arrivée de la pub

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Prévenir d’une manière quelque peu intrusive, que pensez-vous de ce SMS flash de Canal+ envoyé en cas de refus de prélèvement ?

Vous aviez déjà reçu un SMS flash ? 🧐 pic.twitter.com/QEc54pTZdP — Matou 🐿 (@MatouEcureuil) April 6, 2024

« La vie, c’est comme une boîte de chocolats. On ne sait jamais sur quoi on va tomber », une tour de PC aussi.

Qui se souvient de son ancien mobile bloqué de SFR ?

Xavier Niel a son mot à dire sur le vieillissement de l’audience sur les chaînes versus les plateformes comme Twitch.

Masterclass de @Xavier75 (en plus je suis passé chez Free, prends mon argent) sur le react des émissions de télé sur Twitch. J’ai été obligé d’aretter mes reacts sur twitch car banni deux fois à cause de ça.. Mes reacts c’est des centaines de milliers de vues… pic.twitter.com/bxd0RsNLuP — FuuRy (@FuuRy_Off) March 28, 2024

Depuis ce 9 avril, la pub débarque sur Prime Video. Pour s’en passer il faut payer 1,99€/mois en plus. Du côté des abonnés c’est la douche froide, certains résilient.

Depuis ce matin, Prime Video a décidé de mettre trois pages de pub par épisode de série de 40 minutes. Jamais résilié un abonnement de quoi que ce soit aussi vite de ma vie. — Dr Varan, PhD (@DestroyedVaran) April 9, 2024

Chose promise chose due @PrimeVideoFR #primevideo… une 1ere pub vient de saucissoner ma serie…… je viens de me desabonner. Termine. — La Casati 🕊 Invisible.. (@LaCassati) April 9, 2024

Tout est à refaire.

Ca va moins bien marcher … @Free_1337 une idée du temps de réparation ? pic.twitter.com/lg2ePZ1Kuu — Gaëtan (@Erebuss) April 5, 2024

