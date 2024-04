Free déploie une mise à jour de son application TV Oqee sur plusieurs supports

Une nouvelle version de l’interface TV de Free est disponible sur iOS, Apple TV, Samsung TV, Player TV Free 4K, Android TV, FireOS et sur le web.

La plus récente a été déployée ce 9 avril sur iOS en version 2.5 avec comme principale nouveauté, une généralisation à toute l’application du nouveau design des pages détails. La semaine dernière, d’autres supports ont également reçu une nouvelle mise à jour comme par exemple sur Apple TV (2.4) et Samsung TV (2.3.2) l’écran au lancement de l’application est désormais aux couleurs de la nouvelle charte d’Oqee.

Une nouvelle version a également été déployée sur Player Pop / Android TV / FireOS (2.3.1) ainsi que sur les navigateurs (2.3.0), supports sur lesquels les développeurs ont corrigé des bugs et amélioré les performances.

Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox