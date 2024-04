Free Mobile augmente discrètement le prix d’un de ses forfaits

Une seconde hausse de 1€ en l’espace de deux semaines, les nouveaux abonnés au forfait Série Free devront débourser 11, 99€/mois pendant 1 an pour toujours autant de data incluse(140 Go).

Après avoir lancé sa meilleure formule fin février, Free Mobile revoit encore une fois la tarification de son offre Série Free pour ses nouveaux abonnés. Ce forfait comprenant 140 Go de data en France métropolitaine et 18 Go en roaming depuis Europe et DOM, est ainsi d’abord passé de 9,99€ à 10,99€/mois début avril, puis soudainement ce week-end à 11,99€/mois à pendant 1 an, soit deux euros de plus en l’espace de deux semaines. L’opérateur n’appliquera pas de hausse aux abonnés ayant souscrit à des formules plus intéressantes.

Au bout d’un an, les abonnés Série Free basculeront vers le forfait 5G de l’opérateur à 19,99€/mois avec 250 Go de data en France métropolitaine ainsi que 35 Go de dans 100 destinations partout dans le monde. Cette offre propose uniquement une connectivité 4G. Elle a cependant été enrichie fin 2023 en devenant enfin compatible avec la VoWiFi et la VoLTE.

Côté concurrence, Red by SFR propose un forfait 100 Go à 10,99€/mois dont le prix a augmenté lui aussi de 1€, Bouygues Telecom affiche une offre 130 Go à 12,99€ alors que Sosh revoit aussi son tarif à la hausse avec 130 Go à 12,99€/mois. Comme à son habitude, Free Mobile répond aux offres de la concurrence

