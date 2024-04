Canal+ lance de nouvelles offres sans engagement en exclusivité sur les Freebox Pop et Ultra Essentiel

Les offres Canal+ basique et Canal+ Sport sont proposées à un tarif réduit et sans engagement en exclusivité aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Canal+Ciné Séries suivra à partir du 25 avril.

Après avoir annoncé le 12 avril offrir l’accès pendant 3 mois à l’offre Canal+ La Chaîne en Live, désormais disponible sur les Freebox Pop et Ultra Essentiel, Free va encore plus loin en rendant également accessible des “offres imbattables” pour les nouveaux abonnés Freebox Pop ou Ultra Essentiel, “ayant souscrit à ces services après le 30 mars 2024 “, indique-t-il sur son site internet.

Ainsi, l’offre basique de Canal+ est désormais accessible à un tarif réduit avec un prix promotionnel de 12 € par mois pendant les trois premiers mois, avant de passer à 27,99 € par mois. Les abonnés ont accès au live et au replay. Cette formule est sans sans engagement et inclut la chaîne cryptée et 6 autres chaînes comme Canal+ Box Office, Grand Ecran, Sport 360, Docs, Séries, Kids, mais aussi les contenus d’Apple TV+ et myCanal.

Canal+ Sport à 30€/mois Pour les amateurs de sport, l’offre Canal+ Sport est proposée 30 € par mois pendant les trois premiers mois, puis 45,99 € par mois. Sans engagement , cette formule vous donne accès en plus du bouquet basique, à “une couverture exhaustive des plus grands événements sportifs internationaux. Vivez les émotions de l’UEFA Champions League, savourez chaque journée de la Premier League, suivez les meilleurs matches du TOP 14, et ne manquez aucun Grand Prix de Formule 1™ ou de MotoGP™”.

Bientôt une promotion sur Canal+ Ciné Séries Très complète pour les accros aux films et séries, l’offre Canal+ Ciné Séries sera proposée à partir du 25 avril 2024 en promotion pour les nouveaux abonnés Freebox et Ultra Essentiel. Celle-ci intègre notamment plus Disney+, Netflix Standard, OCS, Canal+ Séries, Paramount+ ou encore les chaînes Ciné+. Pour être éligible à ces offres, il faut nécessaire disposer d’un Player TV Free 4K. Par ailleurs, “les abonnés ont deux mois à compter de la date de synchronisation de leur ligne Freebox pour profiter de l’offre promotionnelle. Passé ce délai, ils auront accès aux offres standard Canal+ sans les avantages de la promotion. Il est essentiel d’activer l’offre pendant cette période pour bénéficier des tarifs réduits”, précise Free. Il ne sera donc pas possible de cumuler Canal+ La Chaîne en Live offerte pendant 3 mois et l’une des offres Canal+ en promotion, il faudra faire un choix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox