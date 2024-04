Free Mobile affiche désormais les notes et avis de ses abonnés sur les smartphones qu’il commercialise

Une hésitation sur un smartphone avant de l’acheter ? Free Mobile permet désormais de connaître l’avis d’autres consommateurs s’étant offert avant vous le même modèle.

Après les avis publiés sur les nouvelles souscriptions de Freebox, c’est au tour des abonnés Free Mobile de pouvoir noter et laisser un commentaire sur le smartphone qu’ils viennent de s’offrir sur le site de l’opérateur. En effet, sur la fiche produit des mobiles qu’il commercialise, Free Mobile affiche désormais les notes (sur 5 étoiles) et les commentaires associés de ses clients. Cela tombe plutôt sous le sens à l’heure où les avis en ligne influencent de plus en plus les consommateurs.

Prenons exemple ici avec le nouveau Magic6 Pro de Honor disponible depuis un mois dans la boutique en ligne de Free Mobile. En dessous de son nom, coloris et capacité de stockage, figure sa note (4 étoiles sur 5 pour le moment).

Il est ainsi possible de cliquer sur “commentaire(s)” pour accéder aux avis des utilisateurs. Dans ce cas, le consommateur juge ce smartphone “bon en photo” avec “une très bonne autonomie”.

Free Mobile le précise, aucune contrepartie n’a été fournie en échange des avis lesquels sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans, ils ne sont pas modifiables. Ces derniers sont soumis à un contrôle, leur gestion est certifiée conforme NF ISO 20488 par AFNOR Certification, l’organisme officiel français de normalisation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox