Free Mobile lance un nouveau pack avec des promos et une montre connectée offerte

Le nouveau Magic6 Pro 5G de Honor est désormais proposé dans un pack chez Free Mobile avec une Watch GS3 offerte, une remise immédiate, un remboursement sur demande et un bonus reprise.

Après avoir lancé le nouveau flagship Magic6 Pro de Honor dans sa boutique il y a tout juste un mois, Free Mobile propose désormais ce modèle dans un pack comprenant une montre connectée Watch GS3 offerte dont la valeur fabricant s’élève à 199€.

Ce smartphone 5G est proposé en deux coloris (noir et vert) avec 512 Go de stockage. Il profite de 50€ de remise immédiate et une offre de remboursement de 150€ de remboursement sur demande jusqu’au 24 avril, sans oublier jusqu’à 100€ de bonus reprise de votre smartphone actuel. L’acheter au comptant vous coûtera ainsi 1249€, mais vous pouvez étaler le paiement en payant 549€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 100€ via Free Flex.

