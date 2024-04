Free Mobile envoie un mail à ses abonnés au forfait à 19,99€ pour leur adresser une piqûre de rappel

“Vous êtes peut-être passé à côté : OQEE by Free est inclus avec votre forfait”, annonce Free ce 15 avril directement à ses abonnés à son forfait 5G.

C’est l’une des nouveautés les plus importantes de l’année chez Free Mobile. Début janvier 2024, pour célébrer comme il se doit ses 12 ans d’existence, le premier recruteur 2022 et 2023 sur le segment a décidé d’intégrer sans surcoût pour ses abonnés au Forfait Free 5G 250 Go (19,99€/mois) l’accès à OQEE by Free sur smartphones, tablettes, TV connectées, boîtiers TV et oqee.tv. Free est le premier opérateur à proposer dans son offre Mobile un accès TV sur tous les écrans gratuitement en France métropolitaine.

Ce 15 avril, l’opérateur a lancé une opération de communication par mail à destination des abonnés concernés afin de leur rappeler cet enrichissement important au cas où ces derniers n’étaient pas encore au courant. “C’est le retour des beaux jours, des pique-niques et des soirées en plein air, mais vous ne voulez surtout pas louper votre programme préféré ? Vous êtes dans les embouteillages pour les vacances et vous voulez occuper vos enfants ? Profitez d’OQEE by Free et d’OQEE Ciné inclus dans votre Forfait Free 5G en téléchargeant l’appli OQEE by Free sur votre smartphone”, indique Free Mobile. Un QR Code intégré dans le mail permet de télécharger l’application en un clin d’oeil.

OQEE by Free permet d’accéder à plus de 220 chaînes TV incluses, y compris celles de la TNT ainsi qu’à de nombreux services de replay. Les abonnés bénéficient des fonctionnalités avancées telles que le contrôle du direct, le start-over et la reprise de lecture. Ou encore de OQEE Ciné, le service de streaming AVOD de l’opérateur avec plus de 500 films et séries gratuits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox