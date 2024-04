Le pass Navigo est dès aujourd’hui disponible sur les Galaxy Watch

Après un test concluant le pass Navigo dématérialisé est désormais disponible sur les Galaxy Watch.

Le pass Navigo sous sa forme dématérialisé est de plus en plus utilisé. Disponible sur les smartphones Android depuis octobre 2022 et désormais sur les Galaxy Watch de Samsung. Les iPhone devraient s’ajouter à la liste d’ici le mois de mai.

L’application Île-de-France Mobilités est donc maintenant disponible sur plusieurs modèles de montres connectées du constructeur Samsung. « IDFM et Samsung généralisent le déploiement de la validation des titres de transport avec les Galaxy Watch 4, 5 ou 6 Series sur l’ensemble du réseau de transports en Île-de-France » a précisé IDFM au Parisien. Le syndicat des transports d’Île-de-France Mobilité indique que suite au test lancé en novembre dernier et durant plusieurs mois, “les retours ont été très positifs”. L’objectif étant “de faciliter la vie des Franciliens, leur éviter les files d’attente pour leur faire gagner du temps en achetant, rechargeant et validant quasi instantanément leurs titres de transport ” comme le précise IDFM.

Source : Le Parisien

