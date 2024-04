Abonnés Livebox : Orange vous donne ses astuces pour une expérience TV optimale en WiFi

Orange donne les petites astuces à connaitre lorsque votre expérience TV n’est pas optimale.

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour optimiser la liaison entre la Livebox et le décodeur TV afin d’avoir une qualité d’image la mieux possible. En effet, le débit de votre connexion internet peut fluctuer selon la qualité des équipements connectés à la Livebox, leur distance par rapport à la Livebox, les réseaux wifi des voisins, la configuration de votre domicile. Voici les conseils d’Orange qui pourraient vous être utiles.

Le positionnement de votre Livebox et votre décodeur TV est aussi très importants. Pour cela quelques règles sont bonnes à prendre en compte :

– Placer Livebox et décodeur là où sont concentrés vos usages TV. Sans les enfermer dans un meuble.

– Equipements éloignés de la Livebox ou captant mal : Utiliser le répéteur Orange en le plaçant dans une zone couverte par le wifi de la Livebox

Malgré ces conseils cités ci-dessus il peut y avoir des perturbateurs qui peuvent altérer la qualité de votre wifi comme la surface du logement, logement avec plusieurs niveaux ou en longueur ainsi que si les murs sont en béton ou en pierre entre autres. Des perturbateurs wifi comme le micro-ondes, babyphone doivent être éloignés de la Livebox d’au moins 20cm.

L’opérateur historique donne également ses conseils pour plus d’économies d’énergies :

– Raccorder la Livebox et le décodeur avec le câble Ethernet fourni.

– Privilégier le câble Ethernet pour l’ordinateur de la chambre, périphériques, …avec des prises murales dédiées

– Eteindre les équipements connectés lorsqu’on n’en a pas besoin (vérifiez-les avec l’application Orange et moi)

– Télécharger ses séries et films plutôt que de les regarder en streaming

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox