Orange fait un choix très discuté, Free et Canal+ font affaires, les abonnés y gagnent-ils ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les nouvelles offres Freebox et Canal font débat ?

On ne l’y attendait pas, mais l’offre Canal+ La Chaîne en Live est désormais proposée aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Une seule condition, il faut avoir souscrit aux offres après le 30 mars dernier. Ainsi, les nouveaux abonnés pourront choisir une offre exceptionnelle : l’accès à la chaîne Canal+ La Chaîne en live, soit juste le flux en direct via la Freebox, avec les trois premiers mois offerts, après quoi l’abonnement passe à 15.99€/mois, sans engagement. Si les trois mois offerts sont une bonne chose, certains ont rapidement fait le calcul et considèrent que l’offre n’est pas forcément la plus avantageuse… Au point d’y voir une stratégie de séduction pour la Freebox Ultra plus complète. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Non, Free ne trahit pas sa promesse d’augmenter ses forfaits

Après avoir lancé sa meilleure formule fin février, Free Mobile revoit encore une fois la tarification de son offre Série Free pour ses nouveaux abonnés. Ce forfait comprenant 140 Go de data en France métropolitaine et 18 Go en roaming depuis Europe et DOM, est ainsi d’abord passé de 9,99€ à 10,99€/mois début avril, puis soudainement ce week-end à 11,99€/mois à pendant 1 an, soit deux euros de plus en l’espace de deux semaines. Mais il convient de rappeler que la promesse de l’opérateur de ne pas augmenter ses tarifs concerne uniquement ses forfaits historiques (2€ et 19.99€), et non pas l’offre Série Free qui est une offre intermédiaire.

Une offre “Just Livebox” difficile à adopter

Si vous n’avez besoin que d’une connexion internet, une offre dualplay sans TV pourrait vous intéresser. Orange vient de lancer sa Série Spéciale “Just Livebox” proposant simplement des débits allant jusqu’à 400 Mbit/s (upload et download), le WiFi 5 et les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine et DOM. Mais il y’a un hic : le prix. Elle est proposée à 19.99€/mois pendant 6 mois puis 33.99€/mois avec un engagement de 12 mois, un tarif plus élevé d’un euro par mois que celui de la Bbox Fit, offre dualplay concurrente de Bouygues Telecom qui propose les mêmes services. Une offre qui semble s’adresser aux personnes ayant besoin du strict minimum, mais pas vraiment aux petits budgets alors que d’autres plus rentables ou plus complètes peuvent parfaitement faire l’affaire…

Orange retire Android TV de son nouveau player et fait débat

Un design assez proche des Livebox 6 et 7 de l’opérateur et qui était déjà apparu en Pologne en novembre dernier. Orange propose ainsi son nouveau “décodeur TV 6” dans son offre haut de gamme. Si ce dernier annonce “une expérience TV incroyable et fluide” et “encore plus rapide” grâce à un processeur plus rapide que le modèle précédent, il ne tourne pas sous Android TV comme le fait sa version Polonaise. Un choix donc de l’opérateur qui laisse les Freenautes assez perplexes, si certains critiquent l’OS de Google, d’autres y voient des avantages non-négligeables.

Bouygues et ses augmentations donnent des envies de départ…

Surprise, l’opérateur envoie actuellement un mail à certains de ses abonnés ADSL et Fibre pour les prévenir d’une hausse de prix mensuelle de 2€. Cette fois, aucune contrepartie pour justifier le nouveau tarif et avec aucune option de refus possible. La pratique, légale, est toujours autant critiquée et donne à certains des envies de changer de box… On peut le comprendre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox