Bouygues Telecom annonce une hausse de prix à ses abonnés Bbox, sans enrichissement ni refus possible

Un nouveau mail est envoyé à certains abonnés box de Bouygues Telecom pour leur annoncer que le tarif de leur box sera augmenté de 2€.

Surprise, l’opérateur envoie actuellement un mail à ses abonnés ADSL et Fibre pour les prévenir d’une hausse de prix mensuelle de 2€. Cette fois, aucune contrepartie pour justifier le nouveau tarif et avec aucune option de refus possible.

Dans le mail, l’opérateur rappelle avoir été classé n°1 au baromètre nPerf 2023 et des connexions fixes et n°1 pour le WiFi. Une déclaration qui n’est pas anodine, puisque ce sont ces résultats qui sont utilisés pour justifier la hausse : “Pour maintenir ce niveau de qualité et accompagner l’évolution des usages, nous avons décidé de réévaluer certains de nos tarifs. Cela nous permettra de poursuivre nos investissements dans l’internet très haut débit, en déployant notre réseau en fibre optique partout en France, dans le contexte de hausse des prix qui pèse sur nos coûts d’exploitation. Ainsi, nous vous informons qu’à compter du 2 juin 2024, le tarif mensuel de votre abonnement Bbox pour votre ligne […] augmentera de 2€. Si vous bénéficiez d’une remise, elle continuera d’être appliquée” indique le courriel.



C’est une pratique assez courante chez Orange, SFR et Bouygues Telecom. Chez ce dernier, des abonnés ont déjà pu observer une hausse allant de 2€ à 4€ par mois en janvier dernier et, chez certains clients mobiles, une hausse de 3€ en septembre 2023. Même si la pratique est régulièrement critiquée, elle est parfaitement légale. Cependant, d’après l’article L224-33 du Code de la consommation, les abonnés peuvent résilier leur contrat sans pénalité d’engagement dans un délai de 4 mois à compter l’application de ces modifications.

Source : CableReview

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox