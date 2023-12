Bouygues Telecom annonce des hausses de tarif pour ses abonnés fixe et mobile pour l’année prochaine

Des abonnés Bbox et B&You commencent à être avertis par mail de changements à venir dans leurs offres.

Jusqu’à 4€/mois d’augmentation pour une ligne Bbox. Bouygues Telecom renoue avec ses habitudes et annonce à ses abonnés qu’ils verront le montant sur leur facture augmenter en début d’année prochaine.

C’est le cas par exemple d’une personne ayant souscrit une offre Série Spéciale B&You 180 Go, qui a reçu un mail lui indiquant qu’à partir du 6 janvier 2024, “le tarif mensuel de votre abonnement augmentera de 2€”.

L’opérateur essaie de faire passer la pilule avec enrichissement de l’enveloppe de data, qui passe à 250 Go. Pour justifier cette hausse l’opérateur déclare dans le mail : “pour maintenir ce niveau de qualité et accompagner l’évolution des usages, nous avons décidé de réévaluer certains de nos tarifs. Cela nous permettra de poursuivre nos investissements dans l’internet très haut débit, en déployant notre réseau 4G/5G partout en France, dans un contexte de hausse de nos coûts d’exploitation”. L’inflation et la hausse des coûts d’exploitation avait déjà été invoquée lors de la précédente vague d’augmentation annoncée fin 2022.

Sur le forum d’assistance de Bouygues Telecom, plusieurs témoignages font état de mails indiquant également une augmentation de tarif pour un abonnement Bbox, qui vont de 2 à 4€ supplémentaires par mois.

