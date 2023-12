Les internautes se lâchent sur les réseaux : la nouvelle Freebox V9 suscite l’impatience et titille l’imagination

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

C’est la question que tout le monde se pose : Quelle est la date de sortie de la nouvelle Freebox V9 ? En septembre dernier, l’opérateur a annoncé un lancement d’ici la fin de l’année. Mais le temps passe et les vacances de Noël approchent à grands pas, une commercialisation en 2023 devient de plus en plus compromise. A moins que…

Comme à chaque lancement de Freebox, Free devrait envoyer des invitations presse en amont de sa Keynote. Un internaute propose quant à lui une conférence 100% virtuelle pour gagner du temps.

@universfreebox A l'air des internets et des keynotes interactives, pourquoi @free ne ferait pas un évent que vidéo, avec une mise à disposition immédiate, de leurs nouveaux produits ? C'est aussi ça, le coté novateur et le "think out the box" #freeboxv9 @Xavier75 — Parad2x (@Parad2x) December 1, 2023

Le mystère reste ensuite sur les services qui seront proposés par cette nouvelle génération de Freebox haut de gamme. Et pourquoi pas un thermostat connecté après le pack sécurité de la Freebox Delta ?

Je me demande si @free va proposer qqchose dans ce domaine avec sa Freebox v9… — HermaX, King of Kaamelott (@hermallorn) December 5, 2023

Ce nouvel abonné Free est allé un peu trop vite en souscrivant à la Freebox Delta sans savoir que la Freebox V9 arrive prochainement. Il pourra toujours annuler sa commande et se rétracter !

Bonjour @free

Je viens de souscrire à une offre Freebox Delta, or je viens d’apprendre qu’une nouvelle Freebox V9 sera lancée d’ici la fin d’année -> est-il possible d’annuler une commande ? Si oui, comment ?

Merci — Yo (@cbls9221) November 30, 2023

Un autre internaute a fait sa liste au Père Noël, et rêve de la nouvelle Freebox. Son souhait sera-t-il exaucé ?

Alors pour Noël, j'aimerai un nouveau smartphone, une machine à laver et aussi la nouvelle #Freebox V9 qui devrait sortir avant le 25 Décembre. Mais je sais pas si @Cdiscount et @free peuvent m'aider sur ce coup là 😁 #NoelAvecCdiscount — Kév (@kevdu_59) December 1, 2023

Participez à notre sondage sur la Freebox V9

····· Sondage Qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur la Freebox V9 ? Des débits ultra rapides 40%

Les services inclus et proposés 39%

Des innovations jamais-vues 37%

Un meilleur avantage Freebox (Forfait Free Mobile illimité) 32%

La puissance du player et ses fonctionnalités 27%

Les équipements annexes (back-up, répéteurs, multi-tv...) 19%

Les contenus inclus (SVOD, VOD...) 14%

L'interface TV 11%

Le design 6% Total des participants : 8 080

Chargement ... Chargement ...

Retour à la réalité, Free Mobile revient sur les tempêtes Ciaran et Domingos qui ont frappé le Grand Ouest le mois dernier. Bilan : 600 sites mobiles ont été impactés. Plus de 160 techniciens de l’opérateur ont été mobilisés sur 800 interventions à ce jour. Et plusieurs dizaines de milliers de Freebox ont également été touchées en majorité par les nombreuses coupures électriques.

1/3 Retour sur les tempêtes Ciaran et Domingos qui ont touché une majeure partie de l’ouest de la France le mois dernier. Nos réseaux fixe et mobile n’ont pas été épargnés puisque 600 sites mobiles @free ont été interrompus par la tempête Ciaran et 200 par Domingos. pic.twitter.com/ppUUFNl7Oq — Free 1337 (@Free_1337) December 4, 2023

Qui ne tente rien n’a rien. Alors que 400 000 billets ont été remis en vente le 30 novembre pour les JO de Paris 2024, Orange propose un tirage au sort à ses abonnés et nouveaux clients pour tenter de gagner 1 500 billets. Chaque gagnant recevra deux billets d’une valeur allant de 24€ à 200€, afin de partager ce moment unique avec un proche, précise le fournisseur officiel et partenaire premium de Paris 2024,

[CP] @orange propose un tirage au sort pour tenter de gagner 1 500 billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024. — Service Presse Orange (@presseorange) December 5, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox