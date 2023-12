Bouygues Telecom sort l’artillerie lourde pour contrer Free Mobile avec deux forfaits 5G + Amazon Prime offert

Deux forfaits B&You survoltés viennent d’être lancés par l’opérateur, avec la 5G incluse et six mois d’abonnement à Amazon Prime.

Pour les fêtes, Bouygues Telecom frappe fort avec ses offres mobiles sans engagement. L’opérateur propose en effet deux forfaits avec la 5G incluse, mais pas seulement.

En souscrivant à un forfait 100Go à 13.99€/mois ou 200 Go à 17.99€/mois, les nouveaux abonnés pourront également profiter d’Amazon Prime offert pendant six mois. Une formule assez proche avait été proposée par Orange avec Netflix inclus dans un forfait mobile.

En incluant la 5G, habituellement en option pour 3€ par mois, et l’accès à Amazon Prime, Bouygues Telecom marche clairement sur les plates-bandes de Free Mobile. Si les deux offres équivalentes (forfait Free à 19.99€/mois et Série Free à 12.99€/mois) sont moins onéreuses et proposent davantage de data, l’argument d’Amazon Prime inclus pourrait fortement faire pencher la balance dans le coeur des prospects.

Il faut dire que les deux opérateurs sont directement concurrents en termes de recrutement sur le marché du mobile, même si Free Mobile a clairement devancé Bouygues durant le troisième trimestre 2023 avec 274 000 ventes nettes contre 108 000 chez son concurrent. Cette offre pourrait permettre de réduire l’écart ou du moins de booster les ventes de Bouygues Telecom pour la fin de l’année 2024.

L’offre est réservée aux clients n’ayant pas déjà bénéficié de l’avantage découverte Amazon Prime 6 mois offerts au cours des 12 derniers mois via la souscription d’une Bbox Must ou Ultym, ou d’un forfait Bouygues Telecom (hors B&You). Vous avez jusqu’au 4 mars 2024 pour activer votre avantage découverte grâce à l’email envoyé après souscription. L’offre est sans engagement et permet de bénéficier d’avantages comme la livraison en 1 jour ouvré rapide et gratuite, Prime Vidéo, Prime Gaming, Amazon Music Prime et Prime Reading

