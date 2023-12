Le saviez-vous : Free offre temporairement à tous ses abonnés Freebox 2 services de lecture en ligne

Les abonnés Freebox peuvent bénéficier de Cafeyn gratuitement pendant 3 mois et de Nextory pendant 60 jours.

Pour les adeptes en tout genre, Free permet de découvrir deux offres gratuitement. Lancée en avril 2020, l’offre payante de Nextory (ex-Youboox) spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à de nombreux livres audio (jusqu’à 2 livres ou plus dans la limite de 15h d’écoute par mois), mais aussi à des titres de presse comme Le Parisien, le Point, Libération et Elle.

Actuellement, l’abonnement est offert pendant 60 jours avant de passer à 9,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Cafeyn offert 3 mois pour les abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K

Si les abonnés Freebox Delta disposent déjà d’un abonnement Cafeyn dédié et inclus dans leur abonnement, le service de presse en ligne français est offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Pop, One, Révolution et mini 4K depuis septembre 2023.

L’abonnement passera ensuite automatiquement à 9,99€/mois sans engagement avec la possibilité de résilier à tout moment. L’offre comprend l’accès illimité aux 2 500 titres titres proposés, sans publicité, et au mode hors ligne. Dans le catalogue on retrouve notamment, Libération, Le Figaro, Le Point, L’Express, Le Parisien, Stratégies, Science & Vie ou encore Elle, So Foot et RollingStone.

Vous serez invités à créer un compte et à saisir un moyen de paiement. “Votre compte Cafeyn est accessible par 5 personnes en simultané. Ainsi, avec un même compte, chaque membre de votre famille peut lire ses magazines favoris en même temps”, précise la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox