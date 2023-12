Orange, SFR et Bouygues : à combien s’élève exactement la hausse des prix de leurs box en 2023 ?

Orange a vu les choses en grand, SFR est plutôt sage…

Orange, SFR et Bouygues Telecom ont chacun revu leurs tarifs plusieurs fois dans l’année, avec, entre autres, une nouvelle politique tarifaire réduisant de moitié la période promotionnelle à 6 mois au lieu de douze. À quel point ces modifications ont changé le tarif des offres Livebox, Bbox et SFR Box depuis début 2023 ? Univers Freebox s’est penché sur la question. Free pour sa part est le seul à ne pas avoir opéré de changement sur ses offres fixes ou mobile durant l’année 2023. Nous avons également

Les prix indiqués sont tous issus des pages web des opérateurs entre janvier et février 2023 et ne concernent que les offres fibre. Ils sont comparés à ceux affichés par les opérateurs le 5 décembre 2023. Nous abordons ici uniquement les tarifs des offres, en écartant les promotions annexes. Les versions ADSL ont également vu leur prix évoluer, notamment chez SFR et Bouygues Telecom qui ont tous deux fait le choix d’uniformiser leur grille tarifaire en proposant l’ADSL au prix de la fibre.

Orange, la hausse des tarifs la plus importante pour les nouveaux abonnés

L’opérateur historique était déjà celui proposant les offres les plus chères parmi ceux cités dans cet article, mais il est aussi celui ayant le plus augmenté ses prix durant l’année 2023.

En janvier, la Livebox simple était proposée à 21.99€/mois pendant un an puis 41.99€/mois. Aujourd’hui, la promotion a été réduite à six mois et est passée à 24.99€, avec un tarif final de 42.99€/mois. Une hausse spectaculaire pour l’offre entrée de gamme qui coûte ainsi 138 plus chère la première année.

La Livebox Up, qui a intégré il y a peu la Livebox 6, était proposée en janvier au prix de 29.99€/mois durant un an puis 49.99€/mois. Aujourd’hui, comptez 33.99€/mois pendant six mois puis 51.99€. Soit 156€ de plus pour un nouvel abonné souscrivant aujourd’hui.

C’est cependant sur la Livebox Max que la différence est la plus importante, elle était proposée à 34.99€/mois puis 54.99€/mois en janvier. Le tarif promotionnel est passé à 39.99€/mois (+5€) pendant six mois puis 57.99€/mois (+3€). Soit une hausse la première année de 168€.

Les anciens abonnés n’étaient cependant pas épargnés et ont vu leurs tarifs augmenter en mars dernier. Orange avait alors annoncé faire payer 1€ supplémentaire pour les abonnés fibre Orange et 2€ supplémentaires pour les abonnés Open et ADSL.

Bouygues Telecom augmente tous ses tarifs et réduit les promos

Comme ses concurrents, Bouygues Telecom a adopté les six mois de promotions mais a également revu à la hausse le tarif de base de ses offres de 2€ pour le tarif promotionnel et 1€ pour le prix final sur un an. Ainsi, au fil des modifications s’étant écoulée le long de l’année 2023, la Bbox Fit est passée de 16.99€/mois pendant 12 mois puis 31.99€/mois à 18.99€/mois durant six mois puis 32.99€/mois. La première année, la différence est au total est de 108€.

Du côté de la Bbox Must, il fallait compter 24.99€/mois pendant 12 mois puis 41.99€/mois contre 26.99/mois puis 42.99€/mois maintenant. La différence est encore plus importante, à savoir 120€ à l’année.

Enfin, sur la box haut de gamme de l’opérateur, à savoir la Bbox Ultym, le tarif affiché en janvier dernier était de 30.99€/mois pendant 12 mois puis 50.99€/mois contre 32.99/mois durant six mois puis 52.99€/mois aujourd’hui. Un nouvel abonné aujourd’hui paiera ainsi sur sa première année 144€ supplémentaires en comparaison avec un abonné ayant souscrit l’offre en début d’année.

Ces modifications concernent uniquement les nouveaux abonnés, mais les personnes qui avaient déjà opté pour Bouygues Telecom ont également subi une hausse de prix oscillant entre 1 et 3€ sur leurs offres fixes et mobiles. Cette hausse, justifiée par l’opérateur par l’inflation, a été appliquée en début d’année.

SFR moins mauvais élève

L’opérateur au carré rouge a pour sa part conservé les tarifs de fins de promotion, mais a augmenté le prix d’appel de ses offres tout en réduisant le tarif promotionnel. On observe globalement une hausse de deux euros par mois pour les offres Power et Premium, contre 3 sur la box Starter, d’entrée de gamme.

La première année sur une box Starter fibre était ainsi facturée 19.99€/mois contre 22.99€/mois les six premiers mois pour une souscription aujourd’hui, le prix s’élève ensuite à 34.99€/mois. Soit une différence à l’année de 108€.

La fibre Power passe quant à elle 27.99€/mois en prix d’appel à 29.99€/mois aujourd’hui pendant six mois puis 39.99€/mois. Une différence de 84€ ici. Enfin, l’offre haut de gamme coûte toujours 46.99€/mois après la promotion, mais cette dernière est passée d’un an à 33.99 à 35.99€/mois pendant six mois. Une différence de 90€ à l’année.

Les anciens abonnés avaient également été concernés par une hausse causée par l’inflation. Tous les abonnés fixes et mobiles ont ainsi vu leur facture augmenter de moins de 1€/mois (entre 0.69€ et 0.99€) en début d’année.

Une hausse générale importante, surtout causée par les six mois de promotions

L’addition est salée chez tous les opérateurs, mais particulièrement chez Orange. Si chacun a modifié les tarifs de ses offres, le changement le plus impactant reste l’abandon des promotions la première année. Mais on peut tout de même observer que la différence en 11 mois est au minimum de 80€ et peut aller jusqu’à 170€ pour les nouveaux abonnés. En ajoutant à cela les augmentations subies par les abonnés en début d’année, il y a de quoi engendrer des revenus supplémentaires pour les opérateurs pour 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox