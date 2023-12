Orange lance Max it, sa “super-app” utile au quotidien à destination de ses clients africains

Orange annonce le lancement de Max it qui fusionne tous les univers télécom, services financiers et e-commerce.

Max it d’Orange, est un portail de services sur mobile ayant pour but de répondre facilement à tous les besoins quotidiens de ses utilisateurs en Afrique.

Au travers d’une interface unique, l’application regroupe trois services essentiels :

Les fonctionnalités télécom pour gérer ses lignes mobile ou fixe.

Orange Money avec tous les services de transfert d’argent local et international, de paiements chez nos partenaires facturiers et marchands, de virements bancaires, de crédit et d’épargne.

Un univers de e-commerce proposant une offre de contenus digitaux (jeux en ligne, musique, TV, vidéos, actualités, etc) à laquelle s’ajoute un service innovant de billetterie digitale permettant aux clients d’acheter leurs billets de concerts, de transports, etc.

Cette application est disponible pour tous indépendamment de l’opérateur. Orange Money sert de système de paiement out en acceptant d’autres solutions pour le règlement des achats via Max it. D’ailleurs, l’application met l’accent sur l’inclusion en étant disponible dans différentes langues et en intégrant des spécificités locales.

Disponible dans cinq pays d’Afrique (Cameroun, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Botswana). Max it va être déployé progressivement dans douze autres pays où Orange est présent en Afrique et au Moyen-Orient. L’opérateur espère compter 45 millions d’utilisateurs actifs de Max it d’ici 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox