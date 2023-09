Bouygues Telecom augmente ses tarifs chez certains abonnés, sans contrepartie ni refus possible

En invoquant une nouvelle fois le contexte inflationniste, l’opérateur lance une nouvelle vague d’augmentations tarifaires sur plusieurs forfaits d’abonnés existants.

3€ de plus et aucun enrichissement pour faire passer la pillule. Des lecteurs du site Cablereview ont en effet reçu une information de la part de leur opérateur avec une mauvaise surprise. C’est le cas par exemple d’une abonnée internet et mobile chez Bouygues Telecom qui a reçu un mail l’informant d’une hausse tarifaire de 3€ sur son offre coûtant déjà 65€ au total.

L’opérateur utilise “le contexte actuel d’inflation qui pèse sur l’ensemble de nos coûts” pour justifier être “contraint de revoir l’ensemble de nos tarifs“. La situation de crise actuelle avait déjà été invoquée en novembre dernier pour une première vague d’augmentation de la part d’Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Contrairement à d’autres augmentations réalisées ces dernières années, aucune compensation n’est prévue et l’augmentation ne peut pas être refusée, sauf en résiliant, ce que la cliente a d’ailleurs décidé de faire. La pratique est tout à fait légale, l’article L. 224-33 du Code de la consommation prévoit en effet que, pour peu qu’elles soient claires et qu’il en soit averti au moins un mois à l’avance, un consommateur ne peut qu’accepter les modifications apportées à son contrat par son opérateur, sauf à résilier purement et simplement son contrat sans frais. Cette résiliation peut être réalisée dans les 4 mois suivant le courrier ou le mail informant du changement.

