Bouygues Telecom augmente le prix de l’abonnement de certains abonnés Bbox à cause de l’inflation

Pour la première fois, un opérateur français annonce augmenter la facture de certains abonnés en répercutant la hausse de l’inflation sur ses prix.

Avec l’arrivée de la nouvelle Bbox WiFi 6 pour l’offre Must, les tarifs des box de Bouygues Telecom ont augmenté début novembre pour les nouveaux abonnés mais pas seulement.

Certains abonnés reçoivent actuellement un mail de l’opérateur les informant d’une augmentation de 2€ du prix de leur abonnement, la faute à un contexte inflationniste.

“Malheureusement, le contexte d’inflation actuel pèse sur les coûts de production de nos produits et services, ce qui nous contraint à réévaluer certains de nos tarifs. Ainsi, nous vous informons qu’à compter du 20 janvier 2023, le tarif de votre abonnement Bbox (hors remises éventuelles) passera à 38,99€/mois, soit une augmentation mensuelle de 2€”, indique Bouygues Telecom.

L’opérateur en a pourtant conscience, ” le contexte général de hausse de prix qui touche chacun de vous”. Mais cela ne l’empêche pas d’augmenter ses tarifs tout en assurant faire ton “son possible pour maintenir nos augmentations sous le niveau actuel de l’inflation.”

Comme pour le grand public, Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR sont également concernés par la hausse des tarifs de l’énergie engendrée, entre autres, par la guerre en Ukraine . D’autres problèmes émergent, comme le coût des approvisionnements, avec des matériaux plus chers (plastique, bois) ou encore la pénurie de puces électroniques sévissant depuis deux ans. Un dernier élément avec lequel les opérateurs doivent composer : les salaires. En effet la rémunération des sous-traitants a déjà augmenté et des discussions sur les prix sont en cours de tous les côtés explique l’un d’entre eux.

Et cette hausse des dépenses ne peut pas forcément être réglée en se répercutant sur le prix payé par les consommateurs. Le marché français propose des offres à bas prix. Une augmentation de 10% ne représenterait que quelques euros, mais jusqu’à présent, les opérateurs se refusent à des répercutions immédiates sur la facture de leurs abonnés, sauf Bouygues Telecom qui ne s’en cache pas.

Le moyen le plus logique de faire grimper les prix pour les opérateurs français est de proposer un avantage quelconque : fibre, ou encore en monétisant la 5G comme Orange, Bouygues Telecom ou SFR l’ont fait. Mais d’autres leviers peuvent être activés, avec des revendications comme l’allègement d’obligations de déploiement dans le mobile, une baisse de la fiscalité ou encore la possibilité de faire payer les Gafam pour l’utilisation de leurs réseaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox