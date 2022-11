Précisions sur la nouvelle fonction d’écran de veille de la Freebox

Il se déclenche quand exactement l’écran de veille ?

Nous vous annoncions lundi que Free avait lancé une fonction écran de veille évoluée sur les Player des Freebox Delta et Révolution, ainsi qu’une application idoine dans la FreeStore.

Si nous vous avons présenté le fonctionnement, une question est revenue plusieurs fois : quand se déclenche exactement l’écran de veille ? Est ce qu’il va couper un film ou une vidéo ? En effet, si vous pouvoir choisir le délai d’inactivité au delà duquel démarre l’écran de veille, il ne faudrait pas que cela perturbe l’utilisation de la Freebox.

Nous avons donc demandé à Free qui nous a indiqué que “l’activité est vue comme l’appui sur une touche ou le visionnage d’une vidéo”. Autrement dit, l’inactivité, et donc le déclenchement de la mise en veille, a lieu lorsque l’on n’appuie pas sur une touche durant le délais défini, et qu’on ne regarde pas une vidéo, quelle qu’elle soit (VOD, enregistrement, TV, etc.). Un film ne sera donc jamais coupé par l’écran de veille. Par contre si vous mettez sur pause une vidéo, l’écran de veille pourra s’activer, mais il suffira d’appuyer sur n’importe quelle touche de la télécommande pour revenir sur le film en cours de visionnage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox