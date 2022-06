Un opérateur sur trois dans le monde fait payer plus cher la 5G, la France est un cas à part

Face à l’inflation, la 5G pourrait représenter une bonne opportunité pour les opérateurs dans le monde à travers le monde de renflouer leurs caisses.

Les investissements sont de plus en plus élevés, les matières premières de plus en plus chères et les opérateurs cherchent comment faire face à l’inflation qui touche le monde entier. En effet, la situation s’avère elle aussi complexe pour les telcos à travers le globe, mais la 5G représente une lueur d’espoir.

En effet, d’après une étude réalisée par Ericsson, se penchant sur les forfaits mobiles de plus de 300 opérateurs à travers le monde sous l’angle de la 5G. Les premières offres ont émergées en Asie et aux États-Unis il y a quatre ans de cela, et depuis, un opérateur sur deux propose la nouvelle génération de téléphonie mobile à ses clients. Plus encore, un tiers de cet échantillon (35%) y applique une surfacturation.

En effet, les forfaits 5G sont 11% plus chers que les offres 4G en moyenne. « Nous constatons un plus grand effort pour différencier les offres 5G et apporter de la valeur supplémentaire » souligne Ericsson.

Il faut dire que le déploiement de la nouvelle génération de téléphonie mobile a souvent rimé avec des investissements massifs pour les opérateurs. A titre d’exemple, en France, les quatres telcos principaux ont dépensé presque 3 milliards d’euros pour l’achat de fréquences 5G en 2020 et sur l’année 2021, 3.6 milliards d’euros ont été alloués à l’installation de nouvelles antennes.

Tenter de valoriser les offres 5G

Il faut cependant justifier cette hausse. 99% des offres proposent davantage de data, mais il ne s’agit pas de la seule solution adoptée. Certains optent par exemple pour des options incluses dans l’offre, avec différents services comme du streaming ou du cloud gaming. C’est le cas par exemple pour SFR en France.

Un opérateur sur cinq dans le monde choisit de segmenter ses offres en fonction du débit proposé : de l’autre côté de la manche, Vodafone propose trois offres mais avec des vitesses différentes.

En France, le marketing autour de la 5G reste assez sobre, sans voir trop d’offres extravagantes émerger. Orange, SFR et Bouygues Telecom ont en effet fait le choix de facturer ce nouveau réseau, quand Free pour sa part a opté pour la 5G au prix de la 4G. Le marché français fait en effet figure d’exception, de part ses prix traditionnellement plus bas que le reste de l’Europe, empêchant une explosion des prix. En 2021, l’année ayant suivi le déploiement de la 5G, les prix des services mobiles n’ont que très peu augmentés (+0.6%).

Source : Les Echos