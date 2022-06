Insolite : des juristes d’Harvard sont adeptes du piratage et ne considèrent pas cela comme du vol

Quand même les étudiants en droit de la prestigieuse université Harvard défendent le droit de pirater.

Le phénomène ne date pas d’hier et s’il peut se réduire, le recours au piratage reste encore massif. Mais une étude récente dévoile que même pour des étudiants de la Harvard Law School, il n’y a rien de mal à pirater lorsque la situation l’exige.

En effet, deux universitaires se sont penchés sur les pratiques des juristes de cette très prestigieuse université et leur raisonnement vis-à-vis de cette solution pourtant complètement illégale. Un échantillon d’une cinquantaine d’étudiant, dans une promotion où 180 juristes issus de 70 pays sont formés.

Ainsi, ces étudiants, dont certains pratiquent déjà leur métier d’avocat, sont majoritairement adeptes du piratage. “Notre étude révèle que les professionnels du droit, avec des normes d’éthique professionnelle élevées et des attentes envers un comportement respectueux de la loi, une compréhension du droit très supérieure à la moyenne et un statut socio-économique supérieur à la moyenne, n’assimilent pas le piratage numérique au vol physique et sont généralement très tolérants ou même en faveur de celui-ci” , écrivent les chercheurs.

La pratique fait en effet figure d’exception dans le respect de la loi. Même ceux, minoritaires, ne téléchargeant rien illégalement ne dénonceraient pas quelqu’un qui le fait. Cependant, ils apportent quelques justifications à leurs actes pourtant répréhensibles.

En effet, le piratage peut se comprendre à leurs yeux si l’oeuvre n’est pas accessible autrement ou s’ils jugent le prix légal bien trop élevé. L’un d’entre eux donne l’exemple d’un manuel scolaire coûtant deux cent dollars : “s’il y avait la possibilité d’acheter une version pirate, je le ferais“.

Cependant, certains produits sont plus piratables que d’autres à leur goût. Dans le cadre d’un logiciel , le téléchargement illégal est alors vu comme inacceptable pour cet échantillon.

Source : TorrentFreak via 01Net